आस्ट्रेलिया ने पांचवें और अंतिम टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड को पारी और 123 रन से हराकर एशेज श्रृंखला 4-0 से जीत ली। मेहमान टीम के कप्तान जो रूट (58) को पेट में तकलीफ के कारण वापस लौटना पड़ा जिसके बाद इंग्लैंड की पारी को सिमटने में ज्यादा देर नहीं लगी। रूट लंच के बाद बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। मेहमान टीम दूसरी पारी में 180 रन ही बना सकी। रूट के अलावा इंग्लैंड का कोई अन्य बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं जड़ पाया। पैट कमिंस ने 39 रन देकर चार विकेट चटकाए। उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया। वह 23 विकेट के साथ श्रृंखला के सबसे सफल गेंदबाज रहे। आफ स्पिनर नाथन लियोन ने भी 54 रन देकर तीन विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने इससे पहले ब्रिसबेन, एडिलेड और पर्थ में भी आसानी से घुटने टेक दिए थे। मेलबर्न में चौथा टेस्ट ड्रा रहा था।

लंच के बाद कमिंस ने तीन गेंद के भीतर दो विकेट चटकाकर आस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। उन्होंने जानी बेयरस्टा (38) को पगबाधा करने के बाद स्टुअर्ट ब्राड (04) को विकेट के पीछे कैच कराया। मेसन क्रेन (02) भी इसके बाद कमिंस की गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन को कैच दे बैठे। जोश हेजलवुड ने जेम्स एंडरसन (02) को पेन के हाथों कैच कराके आस्ट्रेलिया को जीत दिलाई।

इससे पहले रूट को रात को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 93 रन से ही। रूट अंतिम दिन लगभग एक घंटे का खेल होने के बाद मोईन अली (13) के आउट होने पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने इसके बाद श्रृंखला का अपना पांचवां अर्धशतक पूरा किया। वह श्रृंखला में कोई शतक नहीं जड़ सके।

लियोन ने मोईन को पगबाधा कर श्रृंखला में सातवीं बार उनका विकेट हासिल किया। रूट लंच के बाद बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे जिससे इंग्लैंड की मैच ड्रा कराने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई।

ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ ने पूरी श्रृंखला में चमत्‍कारी बल्‍लेबाजी की और 137.40 के औसत से 687 रन बनाए। उन्‍हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। स्मिथ ने 3 शतक और दो अर्द्धशतक लगाए और उनका सर्वाधिक स्‍कोर 239 रन रहा, जो उनके कॅरियर का उच्‍चतम स्‍कोर है। मैन ऑफ द सीरीज को कॉम्‍प्‍टन-मिलर मेडल दिया जाता है।

