Ashes: ‘बेयरस्टो कांड’ पर दिग्गज अंपायर की दो टूक, नियमों के तहत आउट होना पसंद न करने वाले देते हैं खेल भावना की दुहाई

दूसरे टेस्ट में बेयरस्टो की विवादास्पद स्टंपिंग के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स जैसे लोगों ने कहा था कि यह खेल भावना के अनुरूप नहीं है।

जॉनी बेयरस्टो के रन आउट पर विवाद हो गया। फोटो सोर्स- स्क्रीनशॉट

लार्ड्स में खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो की विवादास्पद स्टंपिंग को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के एलीट पैनल के पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को क्रिकेट के नियमों के तहत आउट होने का तरीका पसंद नहीं आता तो वे ‘खेल भावना’ की बात करते हैं। टॉफेल की गिनती क्रिकेट जगत के सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में होती है। दूसरे टेस्ट में बेयरस्टो की विवादास्पद स्टंपिंग के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स जैसे लोगों ने कहा था कि यह खेल भावना के अनुरूप नहीं है। टॉफेल ने ‘लिंकडिन’ पर लंबी पोस्ट में लिखा, ‘‘मेरा अनुभव यह है कि जब लोगों को क्रिकेट के नियमों के तहत आउट होने का तरीका पसंद नहीं आता तो वे अपने नजरिए के समर्थन के लिए खेल भावना का हवाला देते हैं।’’ बेयरस्टो का आउट होना क्या खेल भावना का उल्लंघन था? टॉफेल ने लिखा, ‘‘लार्ड्स में जॉनी बेयरस्टो का आउट होना क्या खेल भावना का उल्लंघन था? क्या आपने किसी अंपायर को क्षेत्ररक्षण टीम को यह कहते हुए देखा है कि विकेटकीपर के पीछे खड़ा होने पर स्टंपिंग का प्रयास करने की स्वीकृति नहीं है। क्या किसी ने तब कोई शिकायत की थी जब बेयरस्टो ने मार्नस (लाबुशेन) को पहली पारी में इसी तरह आउट करने का प्रयास किया था।” Also Read Ashes 2023, ENG vs AUS 3rd Test Playing 11: इंग्लैंड की टीम में 3 बदलाव, जेम्स एंडरसन बाहर; क्या होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11? जॉनी बेयरस्टो ने अपने आउट होने के बारे में क्या कहा? टॉफेल ने आगे कहा, “जॉनी बेयरस्टो ने अपने आउट होने के बारे में क्या कहा? वह चुप रहे। क्यों?’’ बेयरस्टो के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को बाकी बचे मैच के दौरान दर्शकों के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने मेहमान टीम की हूटिंग की और ‘वही पुराने ऑस्ट्रेलियाई, हमेशा धोखाधड़ी करने वाले’ के नारे लगाए। प्रधानमंत्री तक हो गए शामिल मामले इतना तुल ले लिया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के अलावा कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों ने इस मुद्दे पर अपनी नजरिया रखा। टॉफेल ने लिखा, ‘‘कुछ लोगों और समूहों द्वारा दिखाया गया पाखंड और निरंतरता की कमी हमारे खेल के भविष्य के लिए चिंताजनक है। शायद यहां सिर्फ मेरा ही यह रुख है।’’

