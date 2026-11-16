भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। पिता की तरह ओपनिंग करने वाले आर्यवीर की बल्लेबाजी शैली आक्रामक नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मल्टी टीम टूर्नामेंट में दिखा दिया कि उनमें प्रतिभा है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास प्रतिभा दिखाने और चर्चा में आने का आखिरी मौका था।

आर्यवीर 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे। आगे वह अंडर-19 वर्ल्ड कप के पात्र नहीं होंगे। वह 19 साल के हो चुके हैं और अगला पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2028 में होगा। अंडर-19 एशिया कप में राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी हिस्सा थे। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले अन्वय विकेटकीपिंग भी करते हैं। उनके पास अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका होगा। वह अभी 17 साल के हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप में 15 साल से ऊपर और कटऑफ तारीख तक 19 साल से कम के खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। 31 अगस्त 2027 तक अन्वय 18 साल के होंगे।

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी का नियम

कोई खिलाड़ी किसी अंतरराष्ट्रीय मैच (जिसमें आईसीसी इवेंट और अंडर 19 इवेंट शामिल हैं) में किसी राष्ट्रीय क्रिकेट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल तभी पात्र होगा, जब वह संबंधित स्क्वॉड जमा करने की तारीख (आईसीसी इवेंट और अंडर 19 इवेंट के मामले में) या सीरीज/टूर्नामेंट के पहले मैच की तारीख (अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों के मामले में) को 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

31 अगस्त कटऑफ डेट

कोई खिलाड़ी आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप या आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में किसी राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए तब पात्र होगा, जब संबंधित टूर्नामेंट (अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कर या अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप) के पहले मैच की तारीख से ठीक पहले आने वाली 31 अगस्त को उसकी उम्र 19 साल से कम हो। यानी टूर्नामेंट से ठीक पहले 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच की मध्यरात्रि (खिलाड़ी के जन्म वाले देश के समय के अनुसार) को खिलाड़ी की उम्र 19 साल से कम होनी चाहिए।

पिता वीरेंद्र सहवाग से आर्यवीर की बातचीत का VIDEO

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने बेटे आर्यवीर से इंडिया अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 के बीच एशिया कप फाइनल के बाद वीडियो कॉल पर बातचीत का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसमें आर्यवीर उनसे बताते हैं कि वह ड्रेसिंग रूम में सीताराम, सीताराम, सीताराम जप रहे थे, जब मैच रोमांचक मोड़ पर था। पूरी खबर पढ़ें।