अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में शनिवार (15 नवंबर) को इंडिया अंडर-19 ने 1 विकेट से पाकिस्तान अंडर-19 के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने बेटे आर्यवीर से वीडियो कॉल पर बातचीत का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसमें आर्यवीर उनसे बताते हैं कि वह ड्रेसिंग रूम में सीताराम, सीताराम, सीताराम जप रहे थे, जब मैच रोमांचक मोड़ पर था।

आर्यवीर सहवाग ने पिता से कहा, ‘मैं एक घंटे से बैठा था और बस सीताराम, सीताराम, सीताराम’ का जाप कर रहा था कि भाई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। फिर इन्होंने मारा। फिर उसके बाद लास्ट ओवर में 8 रन… एक बॉल 3 रन, बॉलर बैटिंग कर रहे हैं। तो भाई, एक चौका लग जाए, कट से भी लग जाए, कुछ लग जाए… लग गया भाई! पागल हो गए सारे! इतनी पिटाई हुई थी।’

पाकिस्तानी ‘सहवाग-सहवाग’ चिल्ला रहे

आर्यवीर ने कहा, ‘फिर वो पाकिस्तानी थे… अभी ये जो मेरे चोट लगी न, तो वहां चोट लगी, दो बार-तीन बार फिजियो आया। पाकिस्तान के स्टैंड में 2,000 पाकिस्तानी थे, सब ‘सहवाग-सहवाग’ चिल्ला रहे हैं! पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे थे कि क्या बैटिंग कर रहा है भाई, क्या मजा आया! मजा आ गया यार! करता हूं पापा आपको थोड़ी देर में। कल आ रहा हूं वो महाजन पे एक्स-रे कराना है एक।’

आखिरी गेंद पर जीती इंडिया अंडर-19

338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 41.3 ओवर में 8 विकेट 252 रन पर गंवा दिए थे। जीत के लिए उसे 51 गेंद 87 रन चाहिए थे। इसके बाद मनल चौहान और मोहित उल्वा के बीच 35 गेंद पर 57 रनों की साझेदारी हुई। मैच में ट्विस्ट तब आया जब 48वें ओवर में मनल आउट हो गए और इंडिया अंडर-19 को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। इसके बाद चिगरुपति वेंकट ने मोहित का साथ दिया और आखिरी गेंद पर जीत मिली। आर्यवीर ने भी 338 रनों का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 61 गेंद पर 58 रन बनाए। इसके अलावा 361 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।

पाकिस्तान को हरा भारत बना चैंपियन

अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया और चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान से पिछले सीजन में मिली हार का बदला लिया और इस सीजन का खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान ने साल 2025 के फाइनल में भारत को हराया था। पूरी खबर पढ़ें।