अर्शदीप सिंह का जलवा इस साल टी20 इंटरनेशनल ही नहीं ओवरऑल भी इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा है। वह इस साल सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 भारतीयों में अर्शदीप सिंह नंबर 1 पर हैं। वहीं अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा टॉप 3 में मौजूद हैं और बुमराह से आगे भी हैं।

अर्शदीप सिंह ने साल 2026 में 38 मैच खेलते हुए 35 पारियों में 53 विकेट झटके हैं। इस साल उन्होंने टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल मुकाबले भारत के लिए खेले हैं। वह सबसे ज्यादा टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए इस साल खेले हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल हैं जिन्होंने 36 मैचों की 34 पारियों में 41 विकेट झटके हैं।

मानव सुतार 3 मैच खेल कर ही टॉप 5 में पहुंचे

टॉप 10 भारतीय गेंदबाजों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा हैं। उनके नाम 15 मैचों की 18 पारियों में 27 विकेट दर्ज हैं। जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 19 मैचों की 19 पारियों में 25 विकेट झटके हैं। इसी साल टेस्ट क्रिकेट से इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले मानव सुतार पांचवें पर हैं। उन्होंने 3 मैचों की 6 पारियों में 23 विकेट झटके हैं।

कुलदीप यादव गेंदबाजों की इस लिस्ट में छठे और गुरनूर बराड़ 7वें स्थान पर हैं। गुरनूर ने भी इसी साल इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह 11 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 11 पारियों में 21 विकेट इस साल अब तक ले चुके हैं।

2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले टॉप 10 भारतीय गेंदबाज

गेंदबाज मैच पारियां गेंद रन विकेट BBI BBM औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 5 विकेट 10 विकेट अर्शदीप सिंह 38 35 989 1346 53 5/51 5/51 25.39 8.16 18.66 1 0 अक्षर पटेल 36 34 876 1128 41 4/62 4/62 27.51 7.72 21.36 0 0 प्रसिद्ध कृष्णा 15 18 954 779 27 5/23 5/23 28.85 4.89 35.33 1 0 जसप्रीत बुमराह 19 19 468 499 25 4/15 4/15 19.96 6.39 18.72 0 0 एमजे सुथार 3 6 842 399 23 6/33 10/131 17.34 2.84 36.60 2 1 कुलदीप यादव 15 17 779 762 22 4/40 4/40 34.63 5.86 35.40 0 0 गुरनूर बराड़ 11 11 602 655 21 4/30 4/30 31.19 6.52 28.66 0 0 वरुण चक्रवर्ती 17 16 348 528 21 3/7 3/7 25.14 9.10 16.57 0 0 शिवम दुबे 34 21 300 496 19 2/22 2/22 26.10 9.92 15.78 0 0 प्रिंस यादव 16 15 407 573 16 3/22 3/22 35.81 8.44 25.43 0 0

(आंकड़ों का सोर्स क्रिकइंफो है)

मोहम्मद सिराज नंबर 1, रविंद्र जडेजा-जसप्रीत बुमराह भी लिस्ट में; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 भारतीय

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा से पीछे हैं। इसी साल डेब्यू करने वाले मानव सुतार और सारांश जैन भी टॉप 10 भारतीयों की इस लिस्ट का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





