आईपीएल 2027 की मिनी नीलामी से ठीक पहले आईपीएल टीमों के बीच ट्रेड डील जारी है और इसके तहत हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह अगले सीजन में अब अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पंड्या अब पंजाब किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं तो वहीं अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्वैप (खिलाड़ियों का आदान-प्रदान) है।

रोहित-सूर्यकुमार से अर्शदीप ने छोड़ा पीछे

वैसे हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह दोनों को अक समान सैलरी मिल (18 करोड़) रही है, लेकिन अपनी-अपनी टीमों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों के मामले में दोनों की स्थिति अलग-अलग होगी। मुंबई में आने के बाद अर्शदीप सिंह अपने साथी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी होंगे और वो आईपीएल 2027 में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव से भी ज्यादा कमाई करेंगे। अर्शदीप सिंह को अगले सीजन के लिए बुमराह जितने ही यानी 18 करोड़ मिलेंगे जबकि सूर्यकुमार को अगले सीजन के लिए 16.35 करोड़ जबकि रोहित शर्मा को 16.30 करोड़ मिलेंगे।

आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस के टॉप-3 महंगे खिलाड़ी

खिलाड़ी सैलरी जसप्रीत बुमराह ₹18.00 करोड़ अर्शदीप सिंह ₹18.00 करोड़ सर्यकुमार यादव ₹16.35 करोड़ रोहित शर्मा ₹16.30 करोड़

हार्दिक पंड्या ने की चहल की बराबरी

हार्दिक पंड्या की बात करें तो पंजाब किंग्स में उनकी सैलरी युजवेंद्र चहल (18 करोड़) के साथ संयुक्त रूप से दूसरी सबसे अधिक होगी। हार्दिक पंड्या को टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के मुकाबले 33.4 फीसदी कम सैलरी मिलेगी। श्रेयस अय्यर की सैलरी 26.75 करोड़ रुपये है ना सिर्फ पंजाब किंग्स की मौजूदा टीम में बल्कि पूरी लीग में ही सबसे ज्यादा है। हालांकि ऋषभ पंत की सैलरी 27 करोड़ रुपये थी जब वो लखनऊ की टीम में थे, लेकिन दिल्ली में वापस आने के बाद उनकी सैलरी आईपीएल 2027 में 15 करोड़ होगी। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स के टॉप-3 महंगे खिलाड़ी

खिलाड़ी सैलरी श्रेयस अय्यर ₹26.75 करोड़ युजवेंद्र चहल ₹18 करोड़ हार्दिक पंड्या ₹18 करोड़

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)