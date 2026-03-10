टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्शदीप सिंह और डेरिल मिचेल के बीच कुछ नोकझोंक हुई थी। इसके बाद कीवी बल्लेबाज काफी गुस्से में भी थे। आईसीसी द्वारा फाइनल मुकाबले के दो दिन बाद अब कार्रवाई की गई है। इस फाइनल मुकाबले के विवाद में आईसीसी ने भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह की 15 प्रतिशत मैच फीस काटी है और 1 डिमेरिट अंक भी जोड़ा है।
आईसीसी ने अर्शदीप सिंह को अपनी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 के तहत दोषी पाया। इसमें साफ है कि किसी भी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ द्वारा गेंद को अनुचित तरह से थ्रो करने जिससे किसी को चोट पहुंच सकती है, उसे इंटरनेशनल मैच में गलत माना गया है। इसके तहत अर्शदीप सिंह की मैच फीस से 15 प्रतिशत कटौती का जुर्माना लगा और साथ ही उन्हें एक डिमेरिट अंक भी दिया गया।
पिछले 24 महीनों के रिकॉर्ड में यह अर्शदीप का पहला डिमेरिट अंक है। इस मामले में आगे की सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि भारतीय गेंदबाज ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के आरोपों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच भी सुलह हुई और दोनों ने हाथ भी मिलाए। यह लेवल 1 का आरोप है जिसमें अधिकतम जुर्माना 50 प्रतिशत मैच फीस और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जाते हैं। अगर 24 महीने में किसी खिलाड़ी के चार या उससे ज्यादा डिमेरिट अंक होते हैं तो उसे बैन भी किया जा सकता है।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल यह मामला न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर की 5वीं गेंद का है। यह ओवर अर्शदीप सिंह फेंक रहे थे। इस ओवर में मिचेल ने अर्शदीप की गेंदों पर दो छक्के लगा दिए थे। अर्शदीप ने 5वीं गेंद सीधी फेंकी थी जिसे उन्होंने फॉलो थ्रू में रोका। वहीं जब अर्शदीप सिंह ने देखा कि मिचेल रन लेने का प्रयास कर सकते हैं तो उन्होंने गेंद को विकेट की तरफ फेंका, लेकिन वो डेरिल मिचेल के पैर पर लगी।
फिर मिचेल दर्द में दिखे और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने अंपायर से इसकी शिकायत की और अंपायर ने अर्शदीप सिंह को बुलाकर वार्निंग भी दी। इस दौरान भारतीय कप्तान दौड़कर मिचेल के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कुछ बात की और शायद उन्हें इसके लिए सॉरी भी कहा। हालांकि, मैच के बाद दोनों का वीडियो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शेयर किया और सार्वजनिक तौर पर अर्शदीप ने मिचेल से माफी भी मांगी।
