टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के दौरान माहौल उस वक्त गरमा गया जब अर्शदीप सिंह के थ्रो पर बैटिंग कर रहे कीवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल को चोट लग गई। चोट लगने के बाद डेरिल मिचेल जोर-जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने ध्यान नहीं दिया और गेंदबाजी करने के लिए चले गए। हालांकि मामला यहीं शांत नहीं हुआ, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मिचेल से बात की और माहौल को शांत करवाया।
अर्शदीप की थ्रो पर मिचेल को लगी चोट
ये घटना 11वें ओवर की 5वीं गेंद के बाद घटी। ये ओवर अर्शदीप सिंह फेंक रहे थे। इस ओवर में मिचेल ने अर्शदीप की गेंदों पर दो छक्के लगा दिए थे। अर्शदीप ने 5वीं गेंद सीधी फेंकी थी जिसे उन्होंने फॉलो थ्रू में रोका। वहीं जब अर्शदीप सिंह ने देखा कि मिचेल रन लेने का प्रयास कर सकते हैं तो उन्होंने गेंद को विकेट की तरफ फेंका, लेकिन वो डेरिल मिचेल के पैर पर लगी और वो दर्द में दिखे।
पैर पर गेंद लगने के बाद डेरिल मिचेल जोर-जोर से चीखने लगे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने ध्यान नहीं दिया। फिर मिचेल ने अंपायर से इसकी शिकायत की और अंपायर ने अर्शदीप सिंह को बुलाकर वार्निंग भी दी। इस दौरान भारतीय कप्तान दौड़कर मिचेल के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कुछ बात की और शायद उन्हें इसके लिए सॉरी भी कहा। हालांकि इसके बाद मामला शांत हो गया और अर्शदीप सिंह फिर से गेंदबाजी करने लगे। फिर अर्शदीप सिंह ने भी इसके लिए डेरिल मिचेल से माफी मांगी और दोनों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन माहौल काफी गर्म हो गया था।
