आईपीएल 2027 की नीलामी से ठीक पहले एक बड़े ट्रेड डील के तहत हार्दिक पंड्या अब पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हार्दिक पंड्या और मुंबई इंडियंक की राहें जुदा हो सकती है।

श्रेयस की कप्तानी में खेलते नजर आ सकते हैं हार्दिक पंड्या

हार्दिक पांड्या 2022 में गुजरात टाइटंस को आईपीएल खिताब जिताने और अगले साल उन्हें फाइनल तक पहुंचाने के बाद मुंबई में वापस लौटे थे। हालांकि 2024 में कप्तान के तौर पर वापसी करने के बाद उनकी कप्तानी में मुंबई की टीम का बुरा हाल हो गया और तीन सीजन में दो बार तो मुंबई प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। आईपीएल से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई से इस ट्रेड डील की पुष्टि की। सूत्र ने कहा कि ट्रेड पूरा हो गया और हार्दिक पंड्या पंजाब में जा रहे हैं जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई में आ रहे हैं। हार्दिक पंड्या, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर खुश हैं।

मुंबई के लिए खेल सकते हैं अर्शदीप सिंह

सूत्र ने बताया कि अर्शदीप सिंह को लेकर पंजाब के लिए ये फैसला करना आसान नहीं था खास तौर पर तब जब अर्शदीप सिंह इस टीम के लिए काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कप्तान और कोच ने ये फैसला ले लिया और बस बात यहीं खत्म हो गई। ये डील लगभग पक्की है और जल्दी ही इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं हार्दिक पंड्या के बाद मुंबई की कप्तानी कौन करेगा इस पर भी बहस जारी है। ऐसी चर्चा है कि एक बार फिर से रोहित टीम के कप्तान बन सकते हैं, लेकिन इस टीम में सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर भी हैं जो कप्तान के पद के दावेदार हैं।

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