भारतीय टीम के क्रिकेटर अर्शदीप सिंह और उनकी गर्लफ्रेंड समरीन कौर ने सोमवार (11 नवंबर) को इंस्टग्राम पर सगाई की घोषणा कर दी। फिलहाल अर्शदीप और समरीन न्यूजीलैंड में हैं। अर्शदीप ने ऐसे दिन सगाई की जिस दिन उनका पंजाब किंग्स ने हार्दिक पंड्या के लिए मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया। हार्दिक ने समरीन कौर और अर्शदीप की इंस्टग्राम पोस्ट पर बधाई दी।

समरीन ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी सगाई की घोषणा की। उन्होंने प्रपोजल के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें अर्शदीप उनकी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला संदेश भी लिखा। उन्होंने लिखा, ‘जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया। अब पूरी जिंदगी साथ बिताने के लिए। 11.11.2026 (हाय फियॉनसे)।’

अभी न्यूजीलैंड में हैं अर्शदीप-समरीन

यह जोड़ा अभी न्यूजीलैंड में है, जहां अर्शदीप न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। समरीन भी इस क्रिकेटर के साथ उनकी यात्राओं पर जाती रही हैं और उन्हें आईपीएल तथा क्रिकेट दौरों के दौरान भी अर्शदीप के साथ देखा गया है।

26 जुलाई को रिश्ता किया था सार्वजनिक

यह सगाई उस घटना के लगभग चार महीने बाद हुई है, जब अर्शदीप ने समरीन के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। 26 जुलाई को, इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ ने इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री-मॉडल के साथ दो तस्वीरें साझा कीं और कैप्शन में लिखा, “माई पर्सन”। इस पोस्ट ने उनके रिश्ते को लेकर हफ्तों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया।

कौन हैं समरीन कौर

जम्मू-कश्मीर की रहने वाली समरीन एक अभिनेत्री, मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं। वह ‘फेमिना मिस इंडिया 2018′ प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट थीं, जहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद वह कई प्रोजेक्ट्स में नजर आईं, जिनमें फिल्म ’83’, जी5 (ZEE5) की सीरीज ‘नेल पॉलिश’ और पंजाबी फिल्म ‘सरदार जी 2’ शामिल हैं। वह गुरु रंधावा, बादशाह और जुबिन नौटियाल जैसे कलाकारों के म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं।

न्यूजीलैंड में 7 साल बाद वनडे सीरीज जीत सकता है भारत

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत की यह न्यूजीलैंड में 11वीं वनडे सीरीज है। 7 साल बाद भारत यहां फिर से वनडे सीरीज जीत सकता है। पूरी खबर पढ़ें।