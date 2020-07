इंग्लैंड की फुटबॉल लीग एफए कप (FA Cup) के सेमीफाइनल में आर्सेनल ने बड़ा उलटफेर करते हुए मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। आर्सेनल ने वेम्बले स्टेडियम में 2-0 से जीत दर्ज की। वह रिकॉर्ड 21वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में आर्सेनल का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी से होगा। दोनों टीमों के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज यानी 19 जुलाई को रात में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 1 अगस्त को वेम्बले स्टेडियम में ही खेला जाएगा।

आर्सेनल के लिए मैच में दोनों गोल पिएरे-एमरिक ऑबामेयांग ने दागे। उन्होंने पहला गोल 19वें मिनट में निकोलस पेपे के पास पर किया। इसके बाद 71वें मिनट में किरेन टर्नी के पास पर दूसरा गोल दाग दिया। आर्सेनल के मैनेजर मिकेल अर्टेटा ने मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला के नेतृत्व में पहले काम किया था। वे गार्डियोला के असिस्टेंट थे। अर्टेटा 6 साल पहले एफए कप के फाइनल में पहुंचने वाली आर्सेनल की टीम के कप्तान भी थे। मैनेजर के तौर पर टीम के साथ उनका ये पहला सीजन है।

