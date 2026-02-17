हिमांशु अग्निहोत्री। दिव्यांगता को चुनौती देकर दुनिया के मंच पर भारत का झंडा फहराने वाले पैरालंपिक तीरंदाज राकेश कुमार आज नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा खिलाड़ी 12 राष्ट्रीय और 28 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं।

राकेश कुमार ने सोमवार 16 फरवरी 2026 को जनसत्ता को बताया, ‘मैंने देश के लिए पदक जीते, लेकिन सरकार से मुझे सिर्फ निराशा मिली। उन्होंने कहा कि अभाव में जी रहा हूं, नौकरी के लिए भटक रहा हूं। कई बार अधिकारियों से संपर्क किया पर उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही।’

जम्मू-कश्मीर के कतरा जिले के रहने वाले 41 वर्षीय राकेश कुमार एशियाई पैरा खेल जकार्ता 2018 में स्वर्ण, फज्जा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट 2019 में कांस्य, 2021 में स्वर्ण, एशिया 2022 पैरा चैंपियनशिप में टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत, जबिकि मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा चुके हैं।

भारत के लिए जीते हैं 14 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 14 स्वर्ण, सात रजत और सात कांस्य पदक जीतकर उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। राकेश की कोच अभिलाषा चौधरी ने इस भेदभाव पर रोशनी डाली। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राकेश कुमार ने कहा, ‘मैंने जम्मू और कश्मीर खेल परिषद के सचिव को 12 जुलाई 2025 को नौकरी के आवेदन और बाकी नकद राशि को जारी करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन मुझे वहां से कोई जवाब नहीं मिला।’

नियम के तहत खेल कोटा से नौकरी मिले

राकेश कुमार ने कहा, ‘जम्मू एंड कश्मीर आफिशियल गजट, छह जनवरी 2022, स्पष्ट कहता है कि ओलंपिक, पैरालंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदक विजेताओं को खेल कोटा से नौकरी मिलेगी।’

हाल ही में खिलाड़ियों की सूची जारी की गई, जिसमें तीन पैरा खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन उसमें राकेश कुमार का नाम नहीं है। राकेश कुमार जम्मू-कश्मीर से पैरालंपिक में सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हैं, फिर भी अनदेखी की गई।

मुख्यमंत्री को ई-मेल भी भेजा, लेकिन नहीं मिला जवाब

राकेश कुमार ने कहा, ‘स्थानीय अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किया, 12 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ईमेल भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है।’ ग्वांगझू 2025 विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रजत जीतने वाले राकेश कुमार ने कहा, ‘26 जनवरी, 2026 और नवंबर, 2024 में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से संपर्क किया। खेल मंत्री से भी दोनों बार जवाब मिला, मैं देखता हूं।’

Rakesh Kumar, Paralympic archer Rakesh Kumar, Arjuna Award, Jammu and Kashmir Sports Council
राकेश कुमार ने देश के लिए 14 स्वर्ण के अलावा सात रजत और इतने ही कांस्य पदक जीते हैं।

राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि पदक जीतने के बाद नकद पुरस्कार के भी वादे किए गए। राकेश ने बताया, ‘मैंने राशि के लिए जम्मू और कश्मीर खेल परिषद के सचिव को 12 जुलाई 2025 को पत्र लिखकर नौकरी के आवेदन और बाकी नकद राशि को जारी करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली।’

Rakesh Kumar, Paralympic archer Rakesh Kumar, Arjuna Award, Jammu and Kashmir Sports Council
राकेश कुमार ने देश के लिए 14 स्वर्ण के अलावा सात रजत और इतने ही कांस्य पदक जीते हैं।