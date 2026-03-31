अर्जुन तेंदुलकर को आमतौर पर फैंस ने फील्ड पर प्रैक्टिस करते या घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए या कुछ मौकों पर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी करते देखा था। अब अर्जुन तेंदुलकर पहली बार कैमरा के सामने आए और उन्होंने कई जबरदस्त बयान भी दिए। एक तो उन्होंने बताया कि क्यों आखिर रणजी में वह मुंबई छोड़कर गोवा गए? साथ ही आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर रूल का भी अर्जुन ने विरोध किया।

अर्जुन तेंदुलकर ने क्यों छोड़ी मुंबई टीम?

अर्जुन तेंदुलकर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में नजर आए। वहां उनसे पूछा गया कि अर्जुन जब रणजी में मुंबई की टीम छोड़कर गोवा गए थे, वहां कैसे उनका गेम बदला? इसका जवाब देते हुए अर्जुन बोले,”मतलब वहां एक्सपोजर मिला और कॉन्फिडेंस भी मिला कि हां जगह मिलने वाली है। गेम आपका मैच खेलकर ही सुधरता है, तो उससे फर्क पड़ा।” इससे यह भी हिंट मिलता है कि क्या यही कारण है उनका मुंबई इंडियंस छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स में आना। क्योंकि वहां भी वह लगातार बेंच पर ही बैठते थे।

मुंबई इंडियंस में और मौके मिल सकते थे?

इसके बाद जब अर्जुन से पूछा गया कि मुंबई इंडियंस के लिए आपने कुछ मुकाबले खेले और अच्छी गेंदबाजी की। आपका स्विंग अच्छा था तो क्या लगता था कि और मौके मिलने चाहिए थे। इस पर अर्जुन बोले,”हमेशा लगता है, किसको नहीं लगता है। कोई नहीं चाहता कि हम बेंच पर बैठें। लेकिन हमारे हाथ में बस इतना होता है कि मेहनत करें और जब मौका मिले तब परफॉर्म करें।” उनके जवाब से साफ लग रहा है कि वह कई मैच खेलना चाहते थे और यह भी एक कारण है कि वह लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड होकर जुड़े।

इम्पैक्ट रूल का किया अर्जुन ने विरोध

आईपीएल के नियम इम्पैक्ट प्लेयर रूल का कई भारतीय क्रिकेटर्स विरोध कर चुके हैं। हाल ही में भारत के टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल ने भी इसका विरोध किया था। अब अर्जुन तेंदुलकर ने भी इस नियम के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि यह गलत नियम है। क्रिकेट में हमेशा प्लेइंग 11 की बात होती है। इससे एक अलग एडवांटेज टीमों को मिलता है। इसलिए सिम्पल 11 खिलाड़ी चुनो खेलो, ऐसा नियम होना चाहिए।

अर्जुन तेंदुलकर का करियर रिकॉर्ड

अर्जुन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 24 फर्स्ट क्लास यानी रेड बॉल मुकाबलों में 52 विकेट लिए हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में एक शतक समेत 620 रन भी दर्ज हैं। लिस्ट ए में अर्जुन ने 24 मैचों में 26 और टी20 में 29 मैचों में 35 विकेट झटके हैं। आईपीएल में अर्जुन ने पांच मुकाबले खेले थे मुंबई इंडियंस के लिए और तीन विकेट उनके नाम दर्ज हैं। अब देखना होगा कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की मजबूत लाइनअप में उन्हें खेलने का मौका मिलता है या नहीं।

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