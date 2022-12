Arjun Tendulkar: रणजी ट्रॉफी में अर्जुन तेंदुलकर का शानदार आगाज, पिता सचिन तेंदुलकर की तरह डेब्यू पर जड़ा शतक

Arjun Tendulkar century on Ranji Trophy Debut: अर्जुन तेंदुलकर ने गोवा के लिए 23 साल की उम्र में रणजी डेब्यू किया और शतक जड़ा।

अर्जुन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर। (Express photo by RAVI KANOJIA)

