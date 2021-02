इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14 वें सीजन के लिए गुरुवार को चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस नीलामी के सबसे आखिर में अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) बिके। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस (आधार मूल्य) 20 लाख रुपए में खरीदा। इसके साथ ही अर्जुन का आईपीएल में डेब्यू हो गया।

हालांकि, मुंबई इंडियंस का उनको खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है। अर्जुन को खरीदने के बाद मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। ट्विटर पर पोस्ट इस वीडियो में अर्जुन कह रहे हैं, मैं बचपन से ही मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मुझमें भरोसा जताने के लिए मैं कोच, टीम मालिकों और सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुंबई पल्टन का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्साहित हूं और अब मैं ब्लू-गोल्ड जर्सी पहनने का बहुत इंतजार नहीं कर सकता।

अर्जुन का यह वीडियो सोशल मीडिया वायरल है। हालांकि, लोग तरह-तरह के कमेंट्स और मीम्स शेयर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। @villageLifesty5 ने लिखा, ‘आज में जो कुछ भी हूं पापा के बदौलत हूं, एक ट्वीट आपको कामयाब बना सकता है।’ @Nil00706309 ने लिखा, ‘अर्जुन भाई आप अपने पापा को थैंक्यू बोलो, आपके पापा आपके सिलेक्शन के लिए अंबानी की बहुत गुलामी की है, किसानों से दुश्मनी ली है।’ @i_am_amitmittal ने लिखा, ‘एक ट्वीट के 20 लाख। यहां अं*भक्तों की उंगलियां घिस गईं ट्वीट करते करते पर कीमत 2 रुपया से आगे न बढ़ी।’

What domestic? Has played only 2 games for Mumbai in the SMA Trophy… 2 wickets @ 9 runs per over.

You call that a good performance… Get your eyes checked.

— Anirudh Singh (@Andy_Rudh) February 19, 2021