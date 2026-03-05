Arjun Tendulkar-Saania Chandhok marriage: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर गुरुवार यानी 5 मई को मुंबई में सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी एक छोटी सी सेरेमनी में हुई। इस शादी समारोह में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी शामिल हुए।

शादी के बंधन में बंधे अर्जुन और सानिया

अर्जुन और सानिया ने अगस्त 2025 में सगाई की थी। इस शादी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अर्जुन, सानिया को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने सानिया को गले लगाकर बधाई ती। वहीं इस दौरान अर्जुन के पिता सचिन तेंदुलकर और मां प्रिया तेंदुलकर भी वहां खड़े नजर आए और दोनों अपने बेटे और बहू पर फूल बरसाते हुए नजर आए।

Arjun Tendulkar, the son of Sachin Tendulkar, got married to Saaniya Chandhok today in Mumbai.❤️



Congratulations to Arjun and Saaniya. Best wishes for a happy life together. 💐 pic.twitter.com/HhkU9is64F — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 5, 2026

अर्जुन से उम्र में एक साल बड़ी हैं सानिया

अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक उनसे उम्र में एक साल बड़ी हैं। अर्जुन तेंदुलकर का जन्म 24 सितंबर 1999 को हुआ था जबकि सानिया चंडोक का जन्म 23 जून 1998 में हुआ था। अर्जुन के पिता सचिन तेंदुलकर ने भी उम्र में बड़ी अंजलि तेंदुलकर से शादी की थी। सचिन और अंजलि के बीच उम्र में 5 साल का अंतर है। सचिन तेंदुलकर की शादी 24 मई 1995 में हुआ था।

सानिया एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और उनके परिवार का बैकग्राउंड काफी अच्छा है। वह मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वह लंबे समय से तेंदुलकर परिवार के काफी करीब रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन तेंदुलकर एक सफल क्रिकेटर बनने के लिए प्रयासरत हैं। ऑलराउंडर अर्जुन घरेलू स्तर पर गोवा के लिए खेल रहे हैं तो वहीं आईपीएल 2026 में वो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते नजर आएंगे।