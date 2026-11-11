सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ने गोवा की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। इस सीजन के लिए टीम का कप्तान अभिवन तेजराना को बनाया गया है और वो इस टूर्नामेंट में गोवा को चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे। गोवा की टीम में अर्जुन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया गया।

इससे पहले अर्जुन तेंदुलकर को गोवा की टीम में रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के मुकाबलों के लिए भी टीम में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि ये साफ नहीं किया गया था कि आखिर अर्जुन को रणजी टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। वहीं एक बार फिर से अर्जुन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन के लिए टीम में जगह नहीं दी गई जो पिछले सीजन में इस टूर्नामेंट में गोवा के लिए खेले थे। टीम की घोषणा के वक्त गोवा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इस पर कोई बात भी नहीं कही गई।

अभिनव तेजराजा को मिली कप्तानी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन के लिए अभिवन को टीम का कप्तान बनाया गया है तो वहीं इस टीम में स्टार ऑलराउंडर ललित यादव भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। टीम में सुयश प्रभुदेसाई, दीपराज गांवकर की मौजूदगी से बल्लेबाजी मजबूत दिख रही है तो वहीं इशान गाडेकर भी इस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। इस सीजन में गोवा के लिए दर्शन मिसाल, विकास सिंह, शिवेंद् भुजबल, यश कासवांकर, कौशिक वी भी खेलते हुए नजर आएंगे।

14 नवंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए गोवा को एलीट ग्रुप बी में जगह दी गई है जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, महाराष्ट्र और बिहार की टीम शामिल है। इस सीजन में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिसमें से 32 टीमों को एलीट ग्रुप में रखा गया है और उन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में 8-8 टीमें शामिल हैं जबकि 6 टीमों को प्लेट ग्रुप में रखा गया है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2-26-27 के लिए गोवा की टीम

अभिनव तेजराना (कप्तान), सुयश प्रभुदेसाई, दीपराज गांवकर, थोटा मोहम्मद अजान, मंथन खुटकर, ललित यादव, यश कासवांकर, दर्शन मिसाल, विकास सिंह, शिवेंद्र भुजबल, राजशेखर हरिकांत, कौशिक वी, शुभम तारी, रुथविक नाइक, फेलिक्स अलेमाओ, हेरम्ब परब, इशान गाडेकर।

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)