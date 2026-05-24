क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का खेल तो दुनिया ने पिछले कुछ सालों में देखा है। मगर आईपीएल जैसी पॉपुलर लीग में उन्हें खास मौके नहीं मिल पाते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए तो कई बार पूरे-पूरे सीजन वह बेंच पर ही बैठे रहे। आईपीएल 2026 से पहले वह ट्रेड होकर लखनऊ सुपर जायंट्स में आए और यहां भी हाल कुछ ऐसा ही था। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार लखनऊ के आखिरी मैच में अर्जुन को मौका मिला और उन्होंने वाहवाही भी लूटी।

अर्जुन तेंदुलकर हाई रन चेज वाले इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे किफायती गेंदबाज रहे। मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान जैसे धाकड़ गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। मगर अर्जुन लगातार पंजाब के बल्लेबाजों के सामने मुश्किल पैदा कर रहे थे। प्रभसिमरन सिंह का एक कैच भी उनकी बॉलिंग पर कप्तान ऋषभ पंत ने छोड़ा था और वह टीम को भारी भी पड़ा। अर्जुन फिर भी नहीं हारे और उन्होंने सटीक यॉर्कर से प्रभसिमरन के पैर पर निशाना लगाया और इस फ्रेंचाइजी के लिए अपना पहला विकेट लिया।

पिता सचिन तेंदुलकर का भावुक पोस्ट

अर्जुन तेंदुलकर के लिए पहली बार पब्लिकली सचिन तेंदुलकर ने भी पोस्ट किया और बेहद प्यारा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा,”बहुत अच्छा किया अर्जुन। मुझे गर्व है जिस तरह से तुमने खुद को पूरे सीजन संभालकर रखा। हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया, कभी अपना धैर्य नहीं खोया, चुपचाप कड़ी मेहनत की और हमेशा सकारात्मक रहे कि मौका मिलेगा और अब आखिरी मैच में तुम्हें अवसर मिला। क्रिकेट स्किल के साथ-साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है और तुमने दोनों को बहुत अच्छे से आज संभाला। अब अपने को डाउन टू अर्थ रखना है और खेल से इसी तरह प्यार करते रहना है जैसे तुमने हमेशा किया है। लव यू हमेशा।”

Well done, Arjun. ❤️

Proud of the way you’ve carried yourself through this season, always believing in your ability, staying patient, working hard quietly, and remaining positive despite having to wait for your opportunity till the very last match.

Cricket tests patience as much… pic.twitter.com/3RdiGkXbfT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 23, 2026

बहन सारा तेंदुलकर ने भी लुटाया प्यार

पिता के बाद अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर ने भी उनके ऊपर प्यार लुटाया और सुंदर सा पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सारा ने अर्जुन की तस्वीर के साथ लिखा,”मेरे छोटे भाई तुम हमेशा पूरी दुनिया हासिल करने के हकदार हो। मुझे बहुत बहुत बहुत ज्यादा तुम्हारे कड़े परिश्रम, दबाव सहने की क्षमता और धैर्य पर गर्व है। लव यू हमेशा।”

अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2026 के अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स के अंतिम लीग मैच में मौका मिला। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 अहम विकेट प्रभसिमरन सिंह का लिया। उनके इस प्रदर्शन के बाद रविचंद्रन अश्विन ने भी उनकी तारीफ की और यह भी कहा कि अर्जुन का भविष्य उज्जवल है। अर्जुन तेंदुलकर के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक शतक समेत 52 विकेट दर्ज हैं। इसके अलावा लिस्ट ए में 26 और टी20 में 36 विकेट वह ले चुके हैं। आईपीएल में 6 मैचों में ही वह खेले हैं और चार विकेट उन्होंने 9.2 की इकॉनमी से लिए हैं।

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श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में लंबे इंतजार के बाद शतक लगाया। उन्होंने ये शतक चेज करते हुए लगाया और पंजाब के लिए इतिहास रच दिया। वो चेज करते हुए पंजाब की तरफ से शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





