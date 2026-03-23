टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल 2026 से ठीक पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 का चयन किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर साफ तौर पर कहा कि वो खेलेगा ही नहीं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर साफ तौर पर कहा कि अर्जुन तेंदुलकर को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा। अश्विन ने लखनऊ के ओपनर के रूप में ऋषभ पंत और मिचेल मार्श का चयन किया।

अर्जुन तेंदुलकर खेलेगा ही नहीं

आर अश्विन से पूछा गया कि इस बार अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ ने अपने दल में शामिल किया है और उन्हें लेकर चर्चा हो रही है तो क्या आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं या उन्हें प्लेइंग 11 में चांस मिल सकता है। इसका जवाब देते हुए अश्विन ने साफ तौर पर कहा कि वो खेलेगा ही नहीं। अश्विन ने आगे कहा कि लखनऊ की लाइनअप में मयंक यादव है, मोहसिन खान है, आवेश खान है, मोहम्मद शमी है यानी इतने सारे फास्ट बॉलर्स हैं तो वो कहां से खेलेगा।

पंत-मार्श को बनाया ओपनर

अश्विन ने कहा कि मुझे अर्जुन के खेलने की संभावना नहीं लगती, लेकिन अगर टीम में कई सारे खिलाड़ी इंडर्ज हो जाते हैं तो फिर उसके खेलने की संभावना बन सकती है। इसके बाद अश्विन ने लखनऊ की प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने पंत और मार्श को ओपनर बनाया जबकि अर्शिन कुलकर्णी को तीसरे जबकि आयुष बदोनी को चौथे नंबर पर रखा। अश्विन ने टीम के आक्रामक बैटर निकोलस पूरन को बैटिंग क्रम में 5वां स्थान दिया।

3 तेज गेंदबाजों को टीम में दी जगह

अश्विन ने छठे नंबर पर अब्दुल समद को जगह दी जबकि शाहबाज अहमद को 7वें स्थान पर रखा। उन्होंने टीम में तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी, आवेश खान और मोहसिन खान को जगह दी जबकि स्पिनर के रूप में वानिंदू हसरंगा को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया। 12वें खिलाड़ी के रूप में उन्होंने इस टीम में दिग्वेश राठी या एनरिच नॉर्खिया में से किसी एक को रखने की बात कही।

अश्विन ने चुनी आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ की प्लेइंग इलेवन

ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मोहसिन खान, दिग्वेश राठी/एनरिच नॉर्खिया (12वां प्लेयर)

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