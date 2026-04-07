आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के साथ शार्दुल ठाकुर के बदले ट्रेड कर लिया था। अब अर्जुन लगातार लखनऊ की फ्रेंचाइजी के साथ नेट्स में पसीना बहाते दिखते हैं। उनके कई वीडियोज भी आते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार (7 अप्रैल 2026) को फ्रेंचाइजी ने एक्स पर एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें अर्जुन तेंदुलकर की 7 खतरनाक यॉर्कर देखने को मिलीं, जिनका सामना किया कप्तान ऋषभ पंत और लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अब्दुल समद ने।
अर्जुन तेंदुलकर की चार लगातार यॉर्कर का सामना सबसे पहले ऋषभ पंत ने किया। पंत लगातार अर्जुन की गेंदों को हिट करने में नाकामयाब दिखे और कई बार अपना बैलेंस खोते भी दिखे। इसके बाद तीन यॉर्कर अर्जुन ने लगातार अब्दुल समद को भी डालीं। समद भी अर्जुन की यॉर्कर को रोकने में तो कामयाब रहे लेकिन बैलेंस खोते दिखे। अर्जुन की यॉर्कर डालने की इस स्थिरता को देख फैंस उनको प्लेइंग 11 में खिलाने की मांग भी करने लगे।
यहां देखें अर्जुन तेंदुलकर की खतरनाक यॉर्कर गेंदों का वीडियो
क्या LSG की प्लेइंग में मिलेगा अर्जुन को मौका?
अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक इस सीजन पिछले दोनों मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है। दरअसल लखनऊ के पास कई धाकड़ तेज गेंदबाजों का दल है। मोहम्मद शमी इस पेस बैट्री को लीड कर रहे हैं। वहीं इसमें आवेश खान, मोहसिन खान, प्रिंस यादव , मयंक यादव जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। विदेशी पेसर्स में एनरिक नॉर्खिया टीम का हिस्सा हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स अपना अगला मैच 9 अप्रैल को केकेआर के खिलाफ कोलकाता में खेलेगी।
ऐसे में फिलहाल अर्जुन के लिए बतौर सिर्फ तेज गेंदबाज मौका मिलना मुश्किल लग रहा है। हालांकि, अर्जुन ने हाल ही में आईपीएल से पहले डीवाई पाटिल टी20 कप में बल्ले से भी कमाल दिखाया था। अर्जुन एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो टीम बतौर इम्पैक्ट प्लेयर किसी मैच में अर्जुन को मौका दे सकती है, अगर टीम के फ्रंटलाइन पेसर्स फ्लाप हुए। फिलहाल मयंक यादव को भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पा रही है।
आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाड
मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्खिया, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, आवेश खान, हिम्मत सिंह, अक्षत रघुवंशी, मैथ्यू ब्रीट्जके, जोश इंग्लिस, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी, अर्जुन तेंदुलकर, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक प्रभु यादव, आकाश महाराज सिंह।
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