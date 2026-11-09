अंडर 19 एशिया कप 2026-27 के 8 ग्रुप स्टेज के मुकाबले हो चुके हैं। इन मुकाबलों के बाद अब तक पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में जलवा दिखाया है। वहीं भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो पहले मैच में जूनियर सहवाग आर्यवीर सहवाग ने बेहतरीन 70 रन बनाए थे। उसके बाद दूसरे मुकाबले में अर्जुन राजपूत ने बेहतरीन शतक जड़ा। अब अगर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करे तो यूएई का खिलाड़ी नंबर 1 पर है। वहीं अर्जुन राजपूत दूसरे और आर्यवीर सहवाग तीसरे स्थान पर हैं।

यूएई के नूरुल्लाह अयोबी ने 2 मैचों में 70 रन बनाए हैं और छह छक्के इस टूर्नामेंट में अब तक ठोक चुके हैं। जबकि भारत के दूसरे मुकाबले में शतक लगाने वाले अर्जुन राजपूत 5 और दो मैचों में 92 रन बना चुके आर्यवीर सहवाग के नाम भी 5 छक्के दर्ज हैं। इन दोनों के अलावा मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाजों में सिर्फ दो ही भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं।

अंडर 19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज (कुल 8 ग्रुप मैचों के बाद तक)

बल्लेबाज मैच पारियां रन छक्के नूरुल्लाह अयोबी (UAE U19) 2 1 70 6 अर्जुन राजपूत (IND U19) 2 1 107 5 आर्यवीर सहवाग (IND U19) 2 2 92 5 अहसान अल मुमिन (BAN U19) 2 2 82 4 हमजा जाहूर (PAK U19) 2 1 100 3 सेनुजा वेकुनागोडा (SL U19) 2 2 115 2 यायिन राय (UAE U19) 2 2 79 2 दर्श सोनार (NEP U19) 2 2 59 2 स्यामिल अकील (Malaysia U19) 2 2 52 2 रोबिउल हसन अनिक (BAN U19) 2 2 48 2

भारत को पाकिस्तान ने हराया

भारत ने नेपाल के खिलाफ पहला मुकाबला 10 विकेट से जीता था। उसके बाद दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम लड़खड़ा गई। पहला मैच गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और आर्यवीर सहवाग की तूफानी शुरुआत के बाद जीतने वाली भारतीय अंडर 19 टीम पाकिस्तान के खिलाफ 208 पर सिमट गई। जवाब में पाकिस्तान ने तीन विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। ग्रुप ए में भारत का आखिरी लीग मैच अब यूएई से होगा।

आर्यवीर सहवाग से आगे अर्जुन, पाकिस्तान नंबर 1, भारत दूसरे पर खिसका; U19 एशिया कप 2026 की अंकतालिका, टॉप 5 बैटर-बॉलर

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने भारत को 3 विकेट से हराया। इस मुकाबले के बाद अंकतालिका में भी भारतीय टीम दूसरे पर खिसक गई। वहीं आर्यवीर सहवाग टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट से बाहर हो गए। टॉप 5 गेंदबाजों में एक भी भारतीय नहीं शामिल रहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर