U19 Asia Cup 2026 Points Table, Top 5 Batters & Bowlers after IND U19 vs PAK U19 Match: अंडर 19 एशिया कप 2026 के अपने दूसरे ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। इस मुकाबले में हार के बाद अंकतालिका में भी भारतीय टीम नंबर 2 पर खिसक गई। वहीं पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए में नंबर 1 पर पहुंच गई। ग्रुप बी में अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम टॉप पर है। टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट के टॉप 5 में से आर्यवीर सहवाग को बाहर होना पड़ा है।

वहीं पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेलने वाले ऑलराउंडर अर्जुन राजपूत लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। टॉप 5 बल्लेबाजों में मौजूद वह अकेले भारतीय बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर पाकिस्तान के उस्मान खान मौजूद हैं। आर्यवीर सहवाग 2 मैचों में 92 रन बना चुके हैं लेकिन इस लिस्ट से बाहर छठे स्थान पर हैं। अगर गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं मौजूद है। अफगानिस्तान के नूर अली नियाजी नंबर 1 पर काबिज हैं।

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अंडर 19 एशिया कप 2026 की अंकतालिका

ग्रुप ए की अंक तालिका

रैंक टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 पाकिस्तान अंडर-19 2 2 0 0 4 +0.746 2 भारत अंडर-19 2 1 1 0 2 +1.439 3 यूएई अंडर-19 2 1 1 0 2 +0.203 4 नेपाल अंडर-19 2 0 2 0 0 -2.531

ग्रुप बी की अंक तालिका

रैंक टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 अफगानिस्तान अंडर-19 2 2 0 0 4 +3.645 2 श्रीलंका अंडर-19 2 1 1 0 2 +1.229 3 बांग्लादेश अंडर-19 2 1 1 0 2 -0.680 4 मलेशिया अंडर-19 2 0 2 0 0 -6.898

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अंडर 19 एशिया कप 2026 के टॉप 5 बैटर

बल्लेबाज मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के उस्मान खान (PAK U19) 2 2 155 155.00 108.39 23 1 सेनुजा वेकुनागोडा (SL U19) 2 2 115 115.00 88.46 14 2 अर्जुन राजपूत (IND U19) 2 1 107 107.00 125.88 11 5 एसके जरीफ सियाम (BAN U19) 2 2 100 50.00 70.92 10 1 हमजा जाहूर (PAK U19) 2 1 100 — 92.59 10 3

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अंडर 19 एशिया कप 2026 के टॉप 5 बॉलर

गेंदबाज मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट नूर अली नियाजी (AFG U19) 2 15.3 93 9 4.00 36 0 1 कौशिका कुमारसिंघे (SL U19) 2 14.0 84 7 10.00 70 0 1 तफिउल आलम तमीम (BAN U19) 2 20.0 120 6 12.17 73 1 0 आमिर हमजा (AFG U19) 2 10.0 60 5 6.60 33 0 0 अली रजा (PAK U19) 2 20.0 120 5 15.00 75 0 0

रिंकू सिंह बने उपकप्तान, आयुष बडोनी IN, रजत पाटीदार हुए बाहर; एशिया कप राइजिंग स्टार्स के लिए बदला इंडिया ए का स्क्वाड

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का आगाज 19 नवंबर से होना है। इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए का स्क्वाड जारी हो गया था लेकिन अब उसमें बदलाव हुआ है। रजत पाटीदार बाहर हो गए हैं और आयुष बडोनी की एंट्री हुई है। जबकि रिंकू सिंह उपकप्तान बने हैं और तिलक वर्मा कप्तान हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





