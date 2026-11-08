अंडर 19 एशिया कप 2026 के 8वें मैच में भारतीय अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। इस मैच में ज्यादातर भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन भीषण विषण परिस्थिति में भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज अर्जुन राजपूत ने टीम के लिए अहम शतकीय पारी खेली और इसके दम पर भारत का स्कोर 200 (46.3 ओवर में 208 रन) के पार पहुंचा दिया।

अर्जुन ने 80 गेंदों पर लगाया शतक

इस मैच में पाकिस्तान ने शुरुआत से ही भारत के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और एक समय पर भारत अंडर 19 टीम का स्कोर 4 विकेट पर 42 रन था तभी अर्जुन राजपूत क्रीज पर आए और फिर उन्होंने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ अर्जुन ने सिर्फ 80 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और 85 गेंदों पर 5 छक्के और 11 चौकों की मदद से 107 रन बनाए। अर्जुन के अलावा आर्यवीर सहवाग ने 22 रन जबकि काव्य पटेल ने 23 रन की पारी खेली।

कौन हैं अर्जुन राजपूत

आइए जानते हैं कौन हैं अर्जुन राजपूत जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पंजाब के जालंधर के रहने वाले अर्जुन राजपूत ने जूनियर नेशनल टीम में चुने जाने से पहले कई घरेलू टूर्नामेंटों और लोकल लीगों में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। चूंकि वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और आक्रामक अंदाज में खेलते हैं इसलिए क्रिकेट विशेषज्ञ अक्सर उनकी तुलना भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह से करते हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्जुन राजपूत ने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। उन्होंने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए अपने दोनों कदमों का बखूबी इस्तेमाल किया। काफी कम उम्र में ही अर्जुन ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2022-23 सीजन के दौरान पंजाब के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के फाइनल में पंजाब अंडर-16 के लिए अर्जुन राजपूत ने मध्य प्रदेश अंडर-16 के खिलाफ अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 104 गेंदों का सामना किया और आठ चौकों की मदद से 52 रन बनाए। इस दौरान वह टीम के कप्तान भी थे और पंजाब अंडर-16 ने फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को 10 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था।

अर्जुन शानदार बल्लेबाज तो हैं ही वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं और शेर-ए-पंजाब T20 कप 2026 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। उन्होंने लुधियान लायंस के लिए कई शानदार पारियां खेली थी। टूर्नामेंट में उनकी सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शनों में से एक मोहाली के खिलाफ था जहां उन्होंने 46 गेंदों में 78 रन बनाए थे। अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अंडर-19 टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने से पहले पंजाब में जन्मे इस खिलाड़ी ने श्रीलंका अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीमों के खिलाफ खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया था।

वीरेंद्र सहवाग से आगे कोहली, राहुल द्रविड़ नंबर 1; न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ हैं। इस लिस्ट में कोहली, सहवाग से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)