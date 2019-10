रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इन दिनों गजब की फॉर्म में हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में वे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए हैं। इस सीरीज से पहले उनके टेस्ट करियर पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ शानदार प्रदर्शन कर आलोचकों के मुंह बंद कर दिए, बल्कि यह भी साबित किया कि भविष्य में वे बतौर ओपनर नई भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं।

इस सीरीज से पहले तक भारतीय टीम टेस्ट में ओपनिंग को लेकर काफी फिक्रमंद थी, लेकिन रोहित ने उसकी यह चिंता खत्म कर दी है। अब हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनके पास हर समस्या का हल है। इसी क्रम में बैग बनाने वाली दुनिया की नामी कंपनी एरिस्टोक्रेट ने भी उनसे एक सवाल कर डाला। अब चूंकि रोहित के पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए ‘हिटमैन’ ने भी अपने उत्तर से कंपनी को लाजवाब कर दिया।

How can I fit in everything and take it everywhere, @AristocratBags? This has really got me

thinking I’m going to need help for this one. Can anyone help me crack this? Retweet and reply guys! https://t.co/kvhTv5pjiU

— Rohit Sharma (@ImRo45) October 24, 2019