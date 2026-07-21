फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद स्पेन के खिलाड़ियों से अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने लड़ाई कर ली थी। इसके कारण लियोनल मेसी की अगुआई वाली टीम के खिलाड़ियों पर प्रतिबंधित होने का खतरा मंडरा रहा है। फीफा ने न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में रविवार (20 मई) को फाइनल के बाद हुई लड़ाई की जांच शुरू कर दी है।

स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता, लेकिन आखिरी सीटी बजने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई ने जश्न को फीका कर दिया। स्पेन के जश्न के दौरान उनके खिलाड़ियों से अर्जेंटीना के कई खिलाड़ी भिड़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

स्पेन के खिलाड़ियों से भिड़े अर्जेंटीना के खिलाड़ी

लिएंड्रो पारेडेस और थियागो अल्माडा को स्पेन के मिडफील्डर गैवी को जमीन पर गिराते हुए देखा गया। एक अन्य घटना में पारेडेस ने स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया की गर्दन पकड़ ली। नाहुएल मोलिना भी स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को घुसा मारते दिखे। अनुभवी डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी की रोड्री के साथ गरमागरम बहस हुई। कहा जा रहा है कि फाइनल से पहले स्पेन के डिफेंडर एमेरिक लापोर्टे ने कुछ छींटाकशी की थी। अर्जेंटीना के असिस्टेंट कोच रॉबर्टो अयाला की स्पेन के मिडफील्डर डैनी ओल्मो से झड़प हुई।

ऑर्जेंटीना के खिलाड़ियों को क्या मिल सकती है सजा

फीफा के अनुशासन संहिता के अनुच्छेद 14 के तहत, हिंसक व्यवहार के दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों को कम से कम तीन मैचों का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। हमला, कोहनी मारना, मुक्का मारना, लात मारना, काटना, थूकना, विरोधी टीम या मैच ऑफिशियल के अलावा किसी और को मारने पर भी तीन मैचों का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

और क्या सजा मिल सकती है

कोई भी प्रतिबंध तब लागू होगा जब अर्जेंटीना अगली बार आधिकारिक मैच खेलेगा। खिलाड़ियों के प्रतिबंध के अलावा अगर फीफा यह नतीजा निकालता है कि राष्ट्रीय टीम ने गलत व्यवहार किया है तो अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) पर भी अनुशासनिक कार्रवाई हो सकता है। खिलाड़ियों और अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर फीफा और भी सजा दे सकता है।

अर्जेंटीना-स्पेन के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई

लिएंड्रो पारेडेस को दो स्पैनिश खिलाड़ियों के साथ झगड़ा करते देखा गया, जबकि खबर है कि नाहुएल मोलिना ने आखिरी सीटी बजने के बाद एक स्पैनिश सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के पेट में घूंसा मारा। पूरी खबर पढ़ें।