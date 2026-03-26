कुछ दिन पहले आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के लिए अपनी पसंदीदा लखनऊ की प्लेइंग 11 का चयन किया था। इस टीम में उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को जगह नहीं दिया था। यही नहीं उन्होंने कहा था कि अर्जुन को शायद ही खेलने का मौका मिले क्योंकि लखनऊ की टीम में कई शानदार बॉलर मौजूद हैं।

योगराज ने अश्विन से कहा- तुम क्या हो भाई

अब योगराज सिंह से इनसाइड स्पोर्ट्स पर कहा गया कि अश्विन ने अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया साथ ही उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा ऐसी बात भी कही। इस बात पर योगराज सिंह ने काफी बुरी तरह से रिएक्ट किया। उन्होंने आर अश्विन के बारे में कहा कि वो बकवास कर रहा है। ये अश्विन जो कोई भी है उसे पता होना चाहिए कि किसी के बारे में क्या बात करनी चाहिए। कोई टीवी पर बैठकर कह रहा है कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अरे तुम क्या हो भाई।

शानदार बल्लेबाज है अर्जुन

योगराज सिंह ने आगे कहा कि जब क्रिकेटर इस तरह की बातें करते हैं…वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है ये अलग बात है। जब वो यहां था तब मैंने युवी से कहा था कि सब अर्जुन तेंदुलकर के बारे में गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। वो गेंदबाज नहीं है, उसे रीढ़ की हड्डी की समस्या थी और उसका हाथ 45 डिग्री से नीचे आता है। जब वह गोवा की टीम के साथ था तो मैंने उसके कोच से भी यह बात कही थी। जब वो बल्लेबाजी कर रहा था तब छक्के और चौके लगा रहा था। मैंने उसके कोच से कहा था कि आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसे मेरे पास भेज दो।

6 महीने में अर्जुन को बनाऊंगा शानदार बैटर

योगराज सिंह ने आगे कहा कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो अर्जुन को मेरे पास भेज दो। अगर वो मेरे पास 6 महीने रह लेगा तो वो दुनिया के सभी बल्लेबाजों को सरपास कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो मैं अपनी दाढ़ी कटवा दूंगा। मेरे काम करने का यही तरीका है। आप मुझे अर्जुन तेंदुलकर दे दो, मैं आपको एक शानदार खिलाड़ी दूंगा।

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