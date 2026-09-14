भारत के धीरज बम्मादेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मैक्सिको के साल्टिलो में रविवार 13 सितंबर 2026 को खेले गए रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में धीरज बम्मादेवरा ने जापान के जुन्या नाकानिशी को शूट-ऑफ में हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही वह तीरंदाजी विश्व कप फाइनल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बन गए हैं। ओवरऑल वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सिर्फ दूसरे तीरंदाज हैं। इससे पहले डोला बनर्जी ने 2007 में दुबई में महिला रिकर्व वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।

worldarchery.sport के मुताबिक, धीरज बोम्मादेवरा और जुन्या नाकानिशी के बीच फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पांच सेट के बाद दोनों तीरंदाज 5-5 की बराबरी पर थे। इसके बाद मुकाबले का फैसला शूट-ऑफ से हुआ। धीरज ने दबाव के इस क्षण में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 का निशाना लगाया, जबकि नाकानिशी का तीर 9 पर लगा। इसके साथ ही धीरज ने करियर का सबसे बड़ा व्यक्तिगत खिताब अपने नाम किया।

3-1 से पिछड़ने के बाद की शानदार वापसी

फाइनल में धीरज की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पहला सेट दोनों तीरंदाजों के बीच 28-28 से बराबर रहा। दूसरे सेट में जुन्या नाकानिशी ने 29-28 से जीत दर्ज कर 3-1 की बढ़त बना ली। धीरज बोम्मादेवरा ने तीसरे सेट में वापसी करते हुए 29-28 से जीत हासिल की और स्कोर 3-3 कर दिया।

चौथे सेट में नाकानिशी ने फिर शानदार निशाने लगाए और 30-28 से सेट जीतकर 5-3 की बढ़त बना ली। अब धीरज के सामने मुकाबला बचाने की चुनौती थी। उन्हें पांचवां सेट जीतना जरूरी था। उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए 28-27 से सेट अपने नाम किया। मुकाबला 5-5 से बराबर हुआ और स्वर्ण पदक का फैसला शूट-ऑफ से हुआ।

दोनों तीरंदाजों ने शूट-ऑफ में दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, लेकिन धीरज बोम्मादेवरा ने 10 का निशाना लगाकर बाजी अपने नाम की। जुन्या नाकानिशी का तीर 9 पर लगा और भारतीय तीरंदाज ऐतिहासिक स्वर्ण के साथ पोडियम पर सबसे ऊपर पहुंच गए।

क्वार्टर फाइनल से ही दिखा दिया था दम

धीरज बोम्मादेवरा ने फाइनल तक का सफर भी शानदार अंदाज में तय किया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना तुर्किये के बर्किम ट्यूमर से हुआ। धीरज ने इस मुकाबले में 7-1 से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनके सामने फ्रांस के दो बार के ओलंपिक रजत पदक विजेता ज्यां-चार्ल्स वालाडोंट थे। धीरज ने यहां भी अपना दबदबा कायम रखा और 7-1 से जीत दर्ज करके फाइनल का टिकट हासिल किया।

धीरज बोम्मादेवरा आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व आर्चर बन गए हैं। (फोटो सोर्स- X/@MIB_India)

दूसरी ओर, जापान के जुन्या नाकानिशी ने क्वार्टर फाइनल में इटली के माउरो नेस्पोली को शूट-ऑफ में 6-5 से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त और ओलंपिक चैंपियन तुर्किये के मेटे गाजोज को 6-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया था

पिछले एक साल में लगातार बड़ी उपलब्धियां

धीरज के लिए यह खिताब पिछले करीब एक साल के शानदार प्रदर्शन का नतीजा है। उन्होंने 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2026 में एंटाल्या में आयोजित विश्व कप के तीसरे चरण में उन्होंने पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में उन्होंने कुमकुम महो के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया।

धीरज बोम्मादेवरा आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व आर्चर बन गए हैं। (फोटो सोर्स- https://www.worldarchery.sport/)

एंटाल्या में मिली जीत के दम पर धीरज ने विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। वह इस साल भारत की ओर से विश्व कप फाइनल में एकमात्र प्रतिनिधि थे। इससे पहले धीरज 2023 और 2024 के विश्व कप फाइनल में भी हिस्सा ले चुके थे, लेकिन दोनों मौकों पर उन्हें पदक नहीं मिला था। इस बार उन्होंने न केवल फाइनल में जगह बनाई, बल्कि स्वर्ण पदक जीतकर अपने पिछले प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया।

धीरज बोम्मादेवरा का स्वर्ण पदक इसलिए भी खास है, क्योंकि विश्व कप फाइनल के पुरुष रिकर्व वर्ग में इससे पहले कई दिग्गज तीरंदाज यह खिताब जीत चुके हैं। ब्रैडी एलिसन, किम वू-जिन, मार्कस डी अल्मेडा और ओह जिन-ह्येक जैसे नाम इस प्रतिष्ठित खिताब से जुड़े रहे हैं। अब इस सूची में भारत के धीरज बोम्मादेवरा का नाम भी शामिल हो गया है।

हर एथलीट का सपना होता है चैंपियन बनना

ऐतिहासिक जीत के बाद धीरज ने कहा कि उन्होंने मुकाबले की शुरुआत से लेकर आखिरी तीर तक सिर्फ एक बात दिमाग में रखी कि उन्हें अंत तक लड़ते रहना है। वह इस उपलब्धि से बेहद गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह मेहनत जारी रखेंगे। धीरज ने इस जीत को सपना सच होने जैसा बताया।

धीरज बोम्मादेवरा ने कहा कि हर एथलीट का सपना होता है कि वह विश्व कप फाइनल, एशियाई खेलों या ओलंपिक खेलों जैसे बड़े आयोजनों में चैंपियन बने और राष्ट्रीय तिरंगे को लहराए। उनके मुताबिक, तिरंगे को लहराने का अहसास बेहद खुशी देने वाला है।

धीरज ने अपनी जीत का श्रेय भारतीय तीरंदाजी संघ, भारत सरकार, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ को भी दिया। धीरज ने कहा कि उन्हें मिलने वाली मदद से आर्थिक चुनौतियां धीरे-धीरे कम हुई हैं और यह उपलब्धि सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

अभी तो भारतीय तीरंदाजी की शुरुआत है

धीरज ने देश के लोगों के लिए भी खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह यह कर सकते हैं तो कोई भी यह कर सकता है। उन्होंने इसे भारतीय तीरंदाजी की सिर्फ शुरुआत बताया। धीरज बोम्मादेवरा ने दिखाया कि बड़े मंच पर भारत के पास अब एक ऐसा तीरंदाज है जो दबाव में भी अपने प्रदर्शन का स्तर ऊंचा रख सकता है।

तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिलाओं का कमाल; 10 बार के चैंपियन कोरिया को 5-1 से हराया

भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया और फाइनल में प्रवेश किया। अब गोल्ड मेडल मुकाबले में भारत की टक्कर चीन से होगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)