इंग्लैंड में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दो मैच में हारने के पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को हटाने के अलावा 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया। अब खबर है कि आकिब जावेद की मुख्य चयनकर्ता पद से छुट्टी हो सकती है। समचार एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र के हवाले से बताया है कि बोर्ड पर्दे के पीछे एक बड़ा ‘क्लीन-अप’ अभियान चला रहा है। इसके कारण आकिब जावेद की छुट्टी हो सकती है।

सूत्र ने कहा, ‘आकिब को लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर डेवलपमेंट के तौर पर अपने रोल पर फोकस करने के लिए भी कहा जा सकता है।’ सूत्र ने दावा किया कि रिजवान, इमाम और सलमान को वापस भेजना पीसीबी के बड़े प्लान का हिस्सा था। इसमें पहले दो को न सिर्फ खराब फॉर्म के लिए बल्कि ड्रेसिंग रूम में उनके बर्ताव के कारण भी बाहर किया गया।

मोहसिन नकवी “क्लीन-अप” चाहते हैं

सूत्र ने कहा, ‘बाकी खिलाड़ियों को अंतरिम रेड-बॉल हेड कोच माइक हेसन की सिफारिश पर वापस भेजा गया जो कुछ ऐसे खिलाड़ियों को आजमाना चाहते थे, जिनके साथ उन्होंने व्हाइट-बॉल कैंप में काम किया था।’ सूत्र ने दावा किया कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी “क्लीन-अप” चाहते हैं और चयन समिति में अगला बदलाव हो सकता है।

माम और रिजवान के चयन पर सफाई मांगी

उसने कहा, ‘चेयरमैन के खास माने जाने वाले आकिब को लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर डेवलपमेंट के तौर पर अपने रोल पर फोकस करने के लिए कहा जा सकता है।’ सूत्र के अनुसार एक और चयनकर्ता पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने पहले ही पद छोड़ने की पेशकश की है। पीसीबी ने सिलेक्शन कमिटी और एडवाइजरी कमिटी के सदस्यों को भी नोटिस जारी करके इंग्लैंड दौरे के लिए इमाम और रिजवान के चयन और चयन नीति बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मानक पर सफाई मांगी है।

इंग्लैंड दौरे के बाद नई चयन समिति

इंग्लैंड दौरे के बाद नई चयन समिति की घोषणा हो सकती है। आकिब को लंबे समय से पीसीबी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। चयन और टीम से जुड़े दूसरे मामलों में उनकी अहम भूमिका देखी जाती है। सूत्र ने कहा कि बोर्ड हेसन को रेड-बॉल टीम का स्थाई मुख्य कोच बनाए रखने पर भी विचार कर रहा है, अगर वह यह जिम्मेदारी लेने के लिए राजी होते हैं।

गिलेस्पी ने आकिब जावेद को बताया समस्या का जड़

जेसन गिलेस्पी 2024 में पाकिस्तान के 8 महीने तक कोच थे। तब पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट की खस्ता हालत के लिए गिलेस्पी और सीमित ओवरों के क्रिकेट में पूर्व कोच गैरी किर्स्टन को जिम्मेदार ठहराया था। पूरी खबर पढ़ें।