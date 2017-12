विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में पहुंच पाया सिर्फ यह क्रिकेटर

भारतीय कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अब एक हो चुके हैं। सोमवार (11 दिसंबर) को इटली के एक आलीशान होटल में दोनों ने शादी रचाई। दोनों ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत कैप्शन के साथ तस्वीरें डालकर फैन्स को विवाह की सूचना दी। दोनों ने समारोह में शामिल होने के लिए कुछ ही लोगों को न्योता भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड से शाहरुख खान, आमिर खान, आदित्य चोपड़ा, मनीष मल्होत्रा, कटरीना कैफ को, वहीं खेल जगत से सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को शादी का निमंत्रण दिया गया था। हालांकि इनमें से किसी के वहां पहुंचने की जानकारी अब तक नहीं मिली है। लेकिन एक क्रिकेटर विराट की शादी में शरीक हुआ, वह है वर्तिक तिहारा।

आपने शायद ही इस क्रिकेटर का नाम सुना हो। दरअसल 12 साल पहले विराट कोहली जब अंडर-17 क्रिकेट खेलते थे तो वर्तिक उस टीम के कप्तान थे। वर्तिक विराट के सभी फंक्शंस में शरीक हुए, क्योंकि दोनों बचपन से एक दूसरे के काफी करीब हैं। इसके अलावा विराट के खास दिन पर उनके अन्य दोस्त गीत वत्स और वैभव अरोड़ा भी पहुंचे। कहा जाता है कि वैभव विराट के शुरुआती दिनों में उनके मैनेजर थे। जब विराट दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे तो गीत वत्स उनके साथी थे। द क्विंट के हवाले से यह जानकारी मिली है।

गौरतलब है कि शादी के बाद अब ग्रैंड पार्टी का आयोजन भी होने वाला है। उनका रिसेप्शन कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। 21 दिसंबर को दिल्ली में और 26 दिसंबर को क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के लिए अलग से मुंबई में शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। जहां पर तमाम बॉलीवुड हस्तियां और क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। दोनों की शादी का क्रिकेट और बॉलीवुड लवर्स को लंबे समय से इंतजार था। आपको बता दें कि जिस होटल में विराट अनुष्का ने शादी की है, वह क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान तकरीबन 94 लाख रुपए प्रति हफ्ते की दर से फीस चार्ज करता है। इस दौरान यह दुनिया का दूसरा सबसे महंगा होटल बन जाता है। इसका मतलब बोर्गो फिनोशिएटो होटल की एक रात की फीस लगभग 13 लाख पचास हजार रुपए है। इस होटल में तकरीबन 22 बेडरूम और सुइट हैं।

The most beautiful bride @AnushkaSharma wearing Sabyasachi | #VirushkaWEDDING ‍ pic.twitter.com/jT7VlMXrnx

Virat and Anushka during wedding rituals earlier today | #VirushkaWEDDING pic.twitter.com/hAzlEQyHPv

Adorable is the word. @imVkohli and @AnushkaSharma exchanging wedding rings | That hug ripped my poor heart. #VirushkaWEDDING pic.twitter.com/ny9cv1uk6s

— Virushka FC™ (@VirushkaWorld) December 11, 2017