विराट-अनुष्का की शादी: पाकिस्तान से भी आई बधाई, मोहम्मद आमिर और अफरीदी ने दिया यह इमोशनल मैसेज

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सोमवार (11 दिसंबर) को इटली में बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा संग शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी से ना सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर समेत मोहम्मद आमिर ने भी इस दौरान नव विवाहित जोड़े को बधाई दी।

शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में लिखा ‘विराट कोहली-अनुष्का शर्मा को शादी की बधाई। भगवान आपको खुश रखे और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की बहार आए। वहीं शोएब अख्तर ने लिखा- विराट और अनुष्का को उनकी इस नई पारी के लिए बधाई।

Congratulations @imVkohli @AnushkaSharma on your wedding. May God Bless you two and give you happiness and a rewarding married life.

Wishing @imVkohli and @AnushkaSharma all the best in the new innings of their life #viratanushka #congrats

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 11, 2017