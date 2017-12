विराट को प्रपोज करने वाली महिला क्रिकेटर ने जब दी शादी की बधाई तो ऐसे हुईं ट्रोल

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी रचा ली है। इसके बाद से देश-दुनिया से इस कपल को बधाइयां मिल रही हैं लेकिन इन शुभकामनाओं में से एक बधाई उनकी भी है, जिन्होंने कुछ समय पहले खुद विराट कोहली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डेनिएल वैट की। डेनियल एक वक्त विराट को अपना हमसफर बनाना चाहती थीं। विराट को वह कितनी चाहती थीं ये जताने के लिए डेनियल ने कुछ ट्वीट भी किए। डेनियल ने 4 अप्रैल 2014 को एक ट्वीट कर लिखा था, ‘कोहली मैरी मी।’ तब इस ट्वीट ने अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी थीं लेकिन अब कोहली की शादी के बाद इसी महिला क्रिकेटर ने उन्हें बधाई भी दी। डेनियल वेट ने ट्वीट किया, ‘बधाई हो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा।’ इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में स्माइलिंग इमोजी और वेडिंग रिंग लगाया।

इसके बाद से डेनियल ट्विटर पर काफी ट्रोल भी हो रही हैं। बता दें कि कोहली को प्रपोज करने के दौरान डेनियल ने स्पेलिंग Kohli के बजाय Kholi कर दी थी। एक यूजर्स ने इसे भुनाते हुए लिखा कि ‘अगर आपने सही स्पेलिंग के साथ प्रपोज किया होता तो चीजें अलग हो सकती थीं। वहीं कुछ ट्रोलर डेनियल को मजबूत बने रहने की सांत्वना दे रहे हैं।

I know u must be heart broken…anyways, life goes on 🙂 — ROSHAN CHHETRI (@roshan_chhetri) December 11, 2017

When your crush gets married

Outside vs Inside#VirushkaWEDDING pic.twitter.com/GmjYF00Uo3 — Engineerd (@thebtechguy) December 11, 2017

Cricketaro ka pyar aksar Actress ya Model le jati hai.. dil chhota na karo — Tipu Bhai (@PR1CELES5) December 11, 2017

साल 2010 में मुंबई में टीम इंडिया के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत करने वाली डेनियल को विराट ने एक वक्तत अपना बैट भी गिफ्ट किया था, जिसकी तस्वीर डेनियल ने ट्वीट की थी।

बता दें कि विराट और अनुष्का ने परिजनों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में 11 दिसंबर को सात फेरे लिए। विराट और अनुष्का के बीच चार साल के अफेयर था। अपनी शादी के लिए इस जोड़े ने बोर्गो फिनोचिएटो लक्जरी रिजार्ट को चुना। यह स्थान फ्लोरेंस से 100 किलोमीटर दूर है।

