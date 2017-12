टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के शादी के बंधन में बंधते ही दुनियाभर से उन्हें बधाइयों का तांता लग गया है। ऐसे में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने खास अंदाज में इस कपल को बधाई दी। सुदर्शन पटनायक ने रेत से कलाकृति बनाई, जिसमें उन्हें बैट के ऊपर हर्ट शेप के अंदर विराट-अनुष्का के चित्र को उकेरा। साथ ही बधाई संदेश भी दिया। रेत कलाकारी के मामले में सुदर्शन पटनायक का विश्वभर में बेहद चर्चित हैं।

सुदर्शन द्वारा खास अंदाज में दी गई बधाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। जब इस तस्वीर पर खुद अनुष्का शर्मा की नजर पड़ी तो वह सुदर्शन को इसके लिए शुक्रिया अदा करना बिल्कुल नहीं भूलीं। अनुष्का ने लिखा- ये बेहद खूबसूरत है। हम दोनों आभारी हैं। धन्यवाद…

This is so beautiful . We are both grateful, thank youhttps://t.co/6dvZz95Aar

