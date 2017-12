जानिए, शादी के बाद क्या है विराट और अनुष्का का प्लान

भारतीय कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा परिणय सूत्र में बंध गए हैं। इटली के टस्कनी के आलीशान होटल बोर्गो फिनोशिएटो होटल में दोनों ने शादी की। सोमवार देर रात फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए थे। लेकिन शादी के बाद दोनों की क्या प्लानिंग है, इसका खुलासा भी हो गया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्विट पर इसका एेलान किया है। तरण ने लिखा, ”विराट और अनुष्का अब साउथ अफ्रीका जाएंगे, जहां विराट आगामी सीरीज की तैयारी करेंगे और अनुष्का उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगी। अनुष्का जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आएंगी और शाहरुख खान के साथ मुंबई में आनंद केएल रॉय की फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग करेंगी।

Virat and Anushka will travel to South Africa where Virat will start prepping for the upcoming series and Anushka will spend New Year’s Eve with him and return in the first week of January to begin the next schedule of Anand L Rai’s film with SRK in Mumbai.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 11, 2017