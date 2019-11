विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर 2019 को अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए वे पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भूटान की यात्रा पर हैं। यह पावर कपल भूटान की वादियों की में घूमने के साथ यात्रा के दौरान महसूस किए गए अनूठे अनुभवों को भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा कर रहा है।

इसी क्रम में अनुष्का ने सोमवार रात अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट लिखी थी। साथ ही उन्होंने चार तस्वीरें भी साझा की थीं। एक में वे गांव के एक परिवार के साथ बैठी हुईं हैं। विराट भी उनके साथ हैं। एक तस्वीर में वे बछड़े को कुछ खिला रही हैं। एक वे और सिर्फ विराट हैं और पीछे बैकग्राउंड पहाड़ियां और आसमान का खूबसूरत नजारा है। आखिरी तस्वीर में भी वे और सिर्फ विराट ही हैं। इस तस्वीर के पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत सुहावना है।

यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन तस्वीर के साथ अनुष्का ने जो कैप्शन लिखा, उसे लेकर यूजर्स अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल, अनुष्का ने तस्वीरों के साथ की गई पोस्ट में लिखा, ‘आज हमने 8.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया और पहाड़ पर बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां हमने एक घर के बाहर बंधे गाय के बच्चे को खाना खिलाया। उस घर के मालिक ने हमसे पूछा कि क्या आप थके हुए हैं और चाय लेंगे। उनके आग्रह पर हम उनके घर के अंदर गए और चाय पी।

चाय पीने की बात लिखने के बाद ही अनुष्का ट्रोल होने लगीं। दरअसल, कुछ दिन पहले ही फारुख इंजीनियर ने भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं को लेकर एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक चयनकर्ता अनुष्का को चाय सर्व कर रहा था। इस पर अनुष्का भड़क गईं थीं। उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी, जिसमें यह भी बताया था कि वे चाय नहीं कॉफी पीती हैं। बस सोशल मीडिया यूजर्स उसी बात को जोड़कर अनुष्का की चुटकी लेने लगे।

@suneetsingh30 ने लिखा, ‘चल झूठी।’ @manpan7741 ने ट्वीट किया, ‘उम्मीद है कि अब आप यह नहीं कहा होगा कि आपको चाय पसंद नहीं है!!’ @Shzam871 ने लिखा, ‘चाय।’ @GabbbarSingh ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आपको कॉफी मांगनी चाहिए थी।’ @HaindaviR_0504 ने लिखा, ‘लेकिन दुख है कि आप कॉफी पीती हैं।’ @mangesh020796 ने लिखा, ‘मैम आप तो कॉफी पीती हैं ना?’ @SuyashA8 ने ट्वीट किया, ‘जब आपको उन्होंने चाय ऑफर दी की थी तब आपको कहना चाहिए था, ‘फॉर द रिकॉर्ड मैं कॉफी पीती हूं।’ @tweetpranavg ने लिखा, ‘फिर चाय की खबर! उम्मीद है कि इस बार आप कॉफी के लिए जिद नहीं करेंगीं।’

Hope you said u don’t like TEA !!

But apne to bola tha aap kabhi chai nahi piti

You should have asked for Coffee

— Gabbbar (@GabbbarSingh) November 5, 2019