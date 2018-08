टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला 30 अगस्त से साउथप्टन खेलना है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इन दिनों अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इन दिनों समय बिता रहे हैं। विराट ने अपने डॉगी के साथ अनुष्का संग एक तस्वीर ट्विटर अकांउट पर शेयर की, जिसमें विराट ने लिखा- “मिलिए इस सुंदर बॉय से जिसने हमारे साथ फोटो क्लिक कराते वक्त काफी धैर्य रखा।” ट्रोलर्स ने इस तस्वीर पर जमकर मजे लेने शुरू कर दिए हैं।

ट्रोलर्स ने अनुष्का की आगामी फिल्म ‘सुई धागा’ के कुछ सीन का एक स्क्रीन शॉट तस्वीर के साथ जोड़कर शेयर करना शुरू कर दिया, जो बेहद फनी नजर आ रहा है।

Met this beautiful boy who was patient enough to take a picture with us pic.twitter.com/Uu2AyiZCfn

— Virat Kohli (@imVkohli) August 24, 2018