इंग्लैंड ए के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर होने वाली टी20, वनडे और 4 दिवसीय टेस्ट मैच के लिए बुधवार (11 नवंबर) को इंडिया ए महिला टीम का ऐलान हो गया। अनुष्का शर्मा को लिमिटेड-ओवर्स सीरीज के लिए इंडिया ए की कप्तान बनाया गया है, जबकि मीनू मणि को एकमात्र मल्टी-डे मैच के लिए कप्तान चुना गया है।

इंडिया ए और इंग्लैंड ए की महिला टीमें सबसे पहले तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगी। ये मैच 30 नवंबर, 3 और 6 दिसंबर को पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद सीरीज के बाकी मैचों के लिए टीमें मुंबई जाएंगी। दोनों टीमें 8, 11 और 14 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीन वनडे मैच खेलेंगी, जबकि इसी मैदान पर 19 दिसंबर से एकमात्र मल्टी-डे मैच खेला जाएगा।

श्रेयंका पाटिल शामिल

सीमित ओवरों और मल्टी-डे दोनों ही स्क्वॉड में भारत की ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल शामिल हैं, जिन्हें दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली थी। इनके अलावा, लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया है। मल्टी-डे स्क्वॉड में शुभा सतीश भी शामिल हैं, जिन्होंने 2023-24 सीजन में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया था। वह 2024-25 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भी खेल चुकी हैं।

इंडिया ए टी20 टीम

वृंदा दिनेश, तनीषा सिंह, सानिका चालके, अनुष्का शर्मा (कप्तान), निकी प्रसाद, जी कमलिनी (विकेटकीपर), शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), मिन्नू मणि (उपकप्तान), अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, मोनिका पटेल, काशवी गौतम।

एक दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम

वृंदा दिनेश, तनीषा सिंह, प्रिया पुनिया, अनुष्का शर्मा (कप्तान), निकी प्रसाद, जी कमलिनी (विकेटकीपर), शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), मिन्नू मणि (उपकप्तान), तेजल हसब्निस, श्रेयंका पाटिल, अमीषा बहुकांडी, शबनम शकील, साइमा ठाकोर, अक्षिता भगत, काशवी गौतम।

मल्टी-डे मैच के लिए इंडिया ए टीम

शुभा सतीश, प्रिया पुनिया, तनीषा सिंह, पूर्वाजा वेरलेकर, हेनरीटा परेरा, तेजल हसब्निस (उपकप्तान), शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), मिन्नू मणि (कप्तान), श्रेयंका पाटिल, साइमा ठाकोर, अक्षिता भगत, अमीषा बहुकंदी, हैप्पी कुमारी, शबनम शकील।

न्यूजीलैंड में 7 साल बाद वनडे सीरीज जीत सकता है भारत

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत की यह न्यूजीलैंड में 11वीं वनडे सीरीज है। 7 साल बाद भारत यहां फिर से वनडे सीरीज जीत सकता है। पूरी खबर पढ़ें।