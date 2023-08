अंतिम पंघाल ने U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, फाइनल में यूक्रेन की खिलाड़ी को 4-0 से दी मात

अंडर20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में अंतिम पंघाल ने यूक्रेन की खिलाड़ी को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लगातार दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली वह पहली महिला प्लेयर बनी हैं।

भाषा kapiltiwari Edited by Written by

अंतिम पंघाल

भारत की उभरती हुई महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने अंडर20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में यूक्रेन की मारिया येफ्रेमोवा को 4-0 से मात देकर खिताब अपने नाम कमर लिया है। अंतिम पंघाल ने इतिहास रचते हुए लगातार दो बार अंडर20 वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने वाली वह पहली महिला पहलवान बन गई हैं। अंतिम पंघाल ने 53 किग्रा. श्रेणी में यह खिताब अपने नाम किया। यूक्रेन की खिलाड़ी को हरा जीता खिताब हरियाणा के हिसार की रहने वाली अंतिम पंघाल ने फाइनल में यूक्रेन की मारिया येफ्रेमोवा को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने टूर्नामेंट के बेहतरीन प्रदर्शन को फाइनल में भी जारी रखा। पूरे टूर्नामेंट में उनका इतना जबर्दस्त प्रदर्शन था कि पूरी चैंपियनशिप में उन्होंने सिर्फ 2 अंक गंवाए। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत अंतिम पंघाल ने एशियन गेम्स के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। एशियन गेम्स के लिए दावेदारी मजबूत विनेश फोगाट के एशियाई खेलों से बाहर होने के बाद अंतिम पंघाल की दावेदारी पहले ही बढ़ गई थी, लेकिन अंडर20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गजब का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह विनेश फोगाट का अच्छा विकल्प बन सकती हैं। उन्होंने एशियाई खेलों के ट्रायल में भी विनेश को कड़ी चुनौती दी थी। अंतिम ने येफ्रेमोवा को नहीं दिया मौका पंघाल पिछले साल जूनियर विश्व चैम्पियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थीं और सीनियर सर्किट में उनका स्थानांतरण पहले ही आसान हो चुका है। उन्होंने येफ़्रेमोवा को एक इंच भी मौका नहीं दिया और अपनी अद्भुत सूझबूझ से उसके पैरों के हमलों को विफल कर दिया। रीना ने जीता कांस्य पदक अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रीना ने कजाकिस्तान की शुग्यला ओमीरबेक को 9-4 से हराकर 57 किग्रा में कांस्य पदक जीता है। वह 5-0 से आगे चल रही थी और आखिरी मिनट के ड्रामे से बचकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले दिन के दौरान, उसने पदक राउंड में पहुंचने के लिए दो रेपेचेज राउंड जीते। सविता (62 किग्रा) और अंतिम कुंडू (65 किग्रा) भी स्वर्ण पदक की दौड़ में हैं।

Follow us on



instagram

telegram