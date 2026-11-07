भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मैच भी बारिश से बाधित रहा, लेकिन इस मैच में भारत को डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 4 रन से जीत मिली। इस मैच में भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा जिसमें गुरनूर बराड़ का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा और उन्होंने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों शानदार रही और उन्होंने जहीर खान और मनोज प्रभाकर की खास लिस्ट में जगह बना ली।

जहीर-मनोज की एलीट लिस्ट में अंशुल हुए शामिल

अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 8 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोलस को 11 रन जबकि ब्लेयर टिकनर को 2 रन के स्कोर पर बोल्ड आउट किया। वहीं अंशुल ने इस मैच में शानदार फील्डिंग भी की और 3 कैच पकड़े। अंशुल कंबोज ने इस मुकाबले में टिम सीफर्ट का कैच शून्य के स्कोर पर पकड़ा तो वहीं डेरिल मिचेल का कैच 55 रन के स्कोर पर लपका। इसके अलावा उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का कैच भी शून्य के स्कोर पर ही पकड़ा।

अंशुल ने इस मैच में 2 विकेट लिए और 3 कैच भी पकड़े और इसके बाद वो भारत के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वनडे के किसी मैच में 2 या उससे ज्यादा विकेट साथ ही 3 या उससे ज्यादा कैच लेने का कमाल किया। अंशुल से पहले ये कमाल साल 1994 में शारजाह में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था तो वहीं साल 2011 में जहीर खान ने अहमदाबाद में 2 विकेट और 3 कैच लेने का कमाल किया था। अब अंशुल ने साल 2011 यानी 15 साल के बाद किसी वनडे मैच में भारत की तरफ से 2 विकेट और 3 कैच लेने का कमाल किया और जहीर खान व मनोज प्रभाकर की खास लिस्ट में शामिल हो गए।

भारत की तरफ से एक वनडे मैच में 2 विकेट और 3 कैच लेने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी विकेट कैच बनाम वेन्यू साल मनोज प्रभाकर 2 3 वेस्टइंडीज शारजाह 1994 जहीर खान 2 3 ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद 2011 अंशुल कंबोज 2 3 न्यूजीलैंड वेलिंगटन 2026

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