IND A vs AUS A: इंडिया ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में विकेटकीपर सैम हार्पर की शतकीय पारी के दम पर 358 रन बनाए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी अटैक को जमकर परेशान किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस टीम को 360 रन के अंदर निपटा दिया। भारत की तरफ से अंशुल कंबोज, शम्स मुलानी, नचिकेत भूते ने काफी अच्छी गेंदबाजी की।

अंशुल, शम्स, नचिकेत को मिले 3-3 विकेट

भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में अंशुल कंबोज ने 17.3 ओवर में 34 रन देकर 3 सफलता हासिल की जबकि शम्स मुलानी ने भी 34 ओवर में 92 रन देकर 3 विकेट झटके। नचिकेत भूते की भी गेंदबाजी शानदार रही और उन्होंने 15 ओवर में 44 रन दिए और 3 सफलता हासलि की। इन तीनों के अलावा भारत के लिए तनुष कोटियान ने भी एक विकेट झटका हालांकि उन्होंने 29 ओवर में 108 रन दिए। पहली पारी में तुषार देशपांडे खाली हाथ रह गए जिन्होंने 17 ओवर में 53 रन दिए। शेख रसीद ने भी 4 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।

सैम हार्पर ने खेली शतकीय पारी

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में सैम हार्पर ने शानदार पारी खेली और उन्होंने 223 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 128 रन बनाए जबकि टीम के कप्तान पीटर हैंड्सकाम्ब ने 15 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। नाथन मैकस्वीनी ने 34 रन की पारी खेली तो वहीं जेसन संघा के बल्ले से 46 रन निकले। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए लियान स्कॉट ने 34 रन बनाए जबकि टोड मर्फी ने 33 रन तो वहीं झाय रिचर्डसन ने 31 रन की पारी खेली। कोरी रोचिचिओली 16 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे।

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