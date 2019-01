भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। हालांकि इस मैच में उस वक्त सभी को हैरानी हुई जब टीम इंडिया में दो बदलाव की बात सामने आई। इशांत की जगह इस टीम में कुलदीप यादव को शामिल किया गया था तो वहीं अपनी बेटी के जन्म के चलते भारत लौट आए रोहित की जगह टीम में एक बार फिर केएल राहुल को शामिल किया गया। बता दें कि केएल राहुल के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मेलबर्न टेस्ट में टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था लेकिन इस आखिरी मुकाबले में एक बार फिर उनपर कप्तान कोहली ने भरोसा तो जताया लेकिन फिर वो फेल हुए और महज 9 रन बनाकर आउट हो गए जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस कप्तान कोहली और केएल राहुल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

इस मुकाबले में केएल राहुल के नाम से हर कोई हैरान दिखा तो वहीं केएल राहुल के प्रदर्शन में कोई बदलाव भी देखने को नहीं मिला। वो मयंक अग्रवाल के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंचे थे, लेकिन 9 रन बनाकर आउट हो गए। उस 9 रन की पारी में भी केएल राहुल के अंदर विश्वास नहीं दिख रहा था। एक बार फिर उनके प्रदर्शन के चलते भारत को मजबूत शुरुआत नहीं मिली। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मींस बनाए जा रहे हैं, साथ ही चयनकर्ताओं पर सवाल भी उठ रहे हैं।

#AUSvIND #AusvIndia

Virat Kohli: What was the need to bat at a strike rate of 150 and lose your wicket?

KL Rahul: pic.twitter.com/IRR4hzVYQ9

— devotee_of_msd (@devotee_of_msd_) January 3, 2019