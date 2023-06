पूर्व कैरेबियाई तेज गेंदबाज का टीम इंडिया पर बड़ा हमला, कहा- अहंकार और श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित टीम का होना था बुरा हाल

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्हें पता था कि टीम इंडिया का यही हाल होना है, भारतीय टीम में अहंकार और खुद को श्रेष्ठ समझने की बात घर कर गई है।

भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी (सोर्स- एपी फोटो)

भारतीय क्रिकेट टीम के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने का लगातर दूसरी बार मौका था, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने इसे गंवा दिया। भारतीय टीम की हार के बाद इस टीम के कई पहलूओं को लेकर काफी चर्चा हुई और टीम की कमियों को लेकर पूर्व दिग्गजों ने अपनी-अपनी राय दी, लेकिन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स ने भारतीय टीम को अहंकार और श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित करार दिया और साफ तौर पर कहा कि उन्हें पता था कि टीम इंडिया का यही हाल होना है। एंडी ने मिड-डे से बात करते हुए कहा कि यह अहंकार है जो भारतीय क्रिकेट में घुस गया है और भारतीय टीम दुनिया की अन्य टीमों को कम करके आंकती है। भारत को यह तय करना होगा कि उनका फोकस किस बात पर है क्या वो टेस्ट क्रिकेट है या फिर वो सीमित ओवर्स का क्रिकेट है। टी20 क्रिकेट अपने अंदाज में खेला जाएगा जहां गेंद और बल्ले के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद थी कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाएगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आई हालांकि अजिंक्य रहाणे ने कड़ा संघर्ष किया हालांकि उनके हाथ में चोट लग गई थी। एंडी ने आगे बात करते हुए कहा कि शुभमन गिल जब शॉट खेलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो लेग स्टंप पर खड़े होते हैं और इसी वजह से वो बोल्ड या फिर विकेट के पीछे आउट हो जाते हैं। उनके पास अच्छी तकनीक है और उन्हें गेंद के पीछे जाना चाहिए। मैच की पहली पारी में विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने एक बेहतरीन गेंद पर आउट किया। भारत के पास कुछ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन घर से बाहर उन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। आपको बता दें कि टीम इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में 209 रन से हार मिली थी और अब भारतीय टीम जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर जाएगी जहां भारतीय टीम को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है।

