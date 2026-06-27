केरल की लंबी कूद की खिलाड़ी एंसी सोजन ने राष्ट्रीय अंतर प्रांत चैम्पियनशिप में शनिवार (27 जून) को लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जबकि ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे ने भी नयर रिकॉर्ड बनाया। 25 वर्ष की एंसी ने 6 . 88 मीटर की कूद लगाई। पूर्व विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता अंजू का रिकॉर्ड 6.83 मीटर का था, जो उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में बनाया था।

एंसी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा तय किये गए एशियाई खेलों के 6 . 48 मीटर के क्वालीफाइंग आंकड़े को भी पीछे छोड़ा। वह इससे पहले इस सत्र में 6.75 मीटर की कूद लगाने वाली दूसरी एशियाई खिलाड़ी थी जो उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उत्तर प्रदेश की शैली सिंह 6 . 67 मीटर के साथ दूसरे और लक्षद्वीप की मुबासिना मोहम्मद 6 . 53 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही और तीनों ने एशियाई खेलों का क्वालीफाइंग मार्क हासिल किया, लेकिन शीर्ष दो को ही टीम में जगह मिलेगी।

कुशारे ने तेजस्विन शंकर का रिकॉर्ड तोड़ा

इससे पहले महाराष्ट्र के सर्वेश कुशारे ने पुरूषों की ऊंची कूद में 2 . 31 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल तोक्यो विश्व चैम्पियनशिप में पुरूषों की ऊंची कूद फाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने कुशारे ने तेजस्विन शंकर का 2018 में बनाया 2 . 29 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। वह वैश्विक सत्र रैंकिंग में संयुक्त तीसरे और एशिया में शीर्ष पर हैं। एंसी ने रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कहा ,’अंजू लीजैंड है। मैं इतना ही कहूंगी कि वह प्रेरणास्रोत रही हैं । मैने उनकी कूद कई बार देखी है और मैं जानती हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी । उम्मीद है कि मैम आज इस प्रदर्शन से खुश हुई होंगी।’

जी सिंधुश्री ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई

कर्नाटक की जी सिंधुश्री ने महिला पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर एशियन गेम्स में जगह पक्की कर ली। उधार की पोल, आर्थिक संघर्ष और दिवंगत पिता के सपने के साथ सिंधुश्री की यह उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि संघर्ष और जज्बे की कहानी है। पूरी खबर पढ़ें।