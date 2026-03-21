भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे से बेटी बनीं अनाया बांगड़ ने हाल ही में थाईलैंड में हुई लिंग बदलवाने के लिए सर्जरी कराई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस प्रक्रिया को लेकर इमोशनल सफर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने अपने पिता के साथ अस्पताल की एक तस्वीर फोटो शेयर की और लिखा कि सर्जरी कराना बहुत बड़ा कदम था, लेकिन पिता संजय बांगड़ की मौजूदगी से यह मुमकिन हुआ।

अनाया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘मुझे समझने,स्वीकारने और मेरे साथ खड़े होने में समय लगा। यह तुरंत नहीं हुआ। हम सभी के लिए उलझन,सवाल और विकास के पल थे। लेकिन आज इस मोड़ पर मैं शुक्रगुजार हूं। मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी पलों में से एक में मेरे पिता का मेरे साथ होना मेरे लिए सबकुछ है।’

सर्जरी मेरे लिए एक बड़ा कदम

अनाया ने कहा, ‘उनका समर्थन रातों-रात नहीं मिला… लेकिन जब मिला तो वह बिना किसी शर्त के और मजबूत था। यह सर्जरी मेरे लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उनके मेरे साथ होने से यह मुमकिन लगा। वृद्धि में समय लगता है। प्यार में समय लगता है, लेकिन जब यह मिलता है तो यह सबकुछ के लायक होता है।’ अनाया के इस पोस्ट पर भारत के खिलाड़ी सरफराज खान ने कमेंट भी किया।

मुंबई का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं अनाया

लैंगिक बदलाव से पहले अनाया बांगड़ को आर्यन बांगड़ के नाम से जाना जाता था। पिता की राह पर चलते हुए क्रिकेट में करियर बनाने की कोशिश की। उन्होंने अंडर 16 क्रिकेट में मुंबई और अंडर 19 मैचों में पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व किया था और मुंबई के अंडर-23 ट्रायल्स में भी हिस्सा लिया था। नवंबर 2024 में अनाया ने लड़के से लड़की बनने की जानकारी दी थी और कहा था कि लैंगिक परिवर्तन ।

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