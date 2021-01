भारत ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपनी नाम कर ली। भारत को एडिलेड में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर्स और आलोचकों ने भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया बुरी तरह हार जाएगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो कहा था कि भारत यह सीरीज 0-4 से हारेगा।

टीम इंडिया की सीरीज में जीत के बाद बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर, टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इन आलोचकों को ट्रोल किया और सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया। रिकी पोंटिंग ने कहा था, ‘‘एडिलेड में हार के बाद भारत को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ेगा।’’ माइकल वॉन ने कहा था, ‘‘अगर ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट जीत लेता है तो सीरीज 4-0 से जीत जाएगा।’ माइकल वॉन ने कहा था, ‘‘भारत अगर सीरीज जीत जाएगा तो साल भर जश्न मनाएगा।’’

How would you like to eat your words? Grilled, fried, baked…wrapped in a chapati or dosa? pic.twitter.com/nZs3Z2N8Fa — anand mahindra (@anandmahindra) January 19, 2021

Yes, Michael Clarke is right — let’s celebrate for a year… starting with hammering the English from next month! https://t.co/SsKswAJpMY — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 19, 2021

आनंद महिंद्रा ने पेपर की एक कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, ‘‘आपलोग अपने शब्दों को कैसे खाना चाहेंगे? ग्रिल्ड करके, फ्राई करके, पका कर…रोटी या डोसा में लपेट कर।’’ वहीं, शशि थरूर ने भी पेपर की कटिंग को शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘‘हां, माइकल क्लार्क सही है। चलो एक साल के लिए जश्न मनाते हैं। अगले महीने इंग्लैंड को रौंद कर इसे शुरू करते हैं।’’ विराट कोहली ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और आलोचकों को जवाब दिया।

WHAT A WIN!!! Yessssss. To everyone who doubted us after Adelaide, stand up and take notice. Exemplary performance but the grit and determination was the standout for us the whole way. Well done to all the boys and the management. Enjoy this historic feat lads. Cheers @BCCI pic.twitter.com/CgWElgOOO1 — Virat Kohli (@imVkohli) January 19, 2021

India tour of OZ 2020/21 Humbled by all the love and support we have received over the last 4 weeks! pic.twitter.com/nmjC3znglx — Ashwin (@ashwinravi99) January 19, 2021

कोहली ने लिखा, ‘‘शानदार जीत है। उन सभी के लिए जिन्होंने एडिलेड टेस्ट के बाद हमारी क्षमता पर शक किया था, खड़े होकर देखिए। उदाहरण पेश करने जैसा प्रदर्शन लेकिन जिस तरह से हम डट कर खेले और समर्पण दिखाया, वह बिल्कुल अलग था। सभी लड़कों और टीम मैनेजमेंट ने शानदार काम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाइए। चीयर्स!’’ अश्विन ने भी पेपर की कटिंग को शेयर आलोचकों का मुंह बंद किया। भारत की जीत के बाद माइकल वॉन ट्रोल होने लगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मुझे लगा रहा है कि भारत से मुझे ज्यादा ट्वीट आ रहे हैं।’’

I seem to getting a lot of tweets from #India !!! — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 19, 2021

