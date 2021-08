पीवी सिंधु ने रविवार यानी एक अगस्त 2021 को टोक्यो में इतिहास रचा। वह लगातार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनीं। भारत को पदक दिलाने के लिए उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर पीवी सिंधु को बधाई दी। उनके बधाई देने पर कुछ ट्विटर यूजर्स ने कमेंट किया कि पीवी सिंधु को महिंद्रा की मशहूर गाड़ी ‘Thar’ दी जानी चाहिए। आनंद महिंद्रा ने ऐसे ही एक ट्विटर यूजर को मजेदार जवाब दिया।

आनंद महिंद्रा ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु के लिए ट्विटर पर लिखा, ‘अगर मानसिक शक्ति का कोई ओलंपिक होता तो उसमें सिंधु टॉप पर आतीं। सोचिए मनोबल गिराने वाली हार के बाद कितनी प्रतिबद्धता से उन्होंने गेम खेला और जीत हासिल की।’ उनके इस ट्वीट के बाद ही सिंधु को थार देने की मांग होने ली। इसके बाद आनंद महिंद्रा ने एक यूजर के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘उनके (सिंधु) गैराज में पहले से एक थार है।’

उन्होंने साथ ही पिछले ओलंपिक यानी 2016 रियो ओलंपिक की तस्वीर शेयर की। इसमें महिला पहलवान साक्षी मलिक और पीवी सिंधु थार की सवारी करती दिख रही हैं। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पतक जीता था। तस्वीर में यह भी लिखा हुआ है कि महिंद्रा ने पीवी सिंधु और साक्षी मलिक को ‘Thar SUV’ गिफ्ट की है।

If there were an Olympics for mental strength, she would be on the top of the podium. Think about how much more resilience & commitment it requires to rise above a demoralising defeat & give it your all… You’re still our Golden Girl @Pvsindhu1 https://t.co/ji9jxAjdeM

— anand mahindra (@anandmahindra) August 1, 2021