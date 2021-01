देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) बड़े दिलवाले भी माने जाते हैं। वह अक्सर कुछ खास करने वालों के लिए बड़े इनाम देने के लिए मशहूर हैं। अब उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के जरिए उन्होंने कहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के जीत के हीरो रहे 6 युवाओं को THAR-SUV कार गिफ्ट में देंगे।

आनंद महिंद्रा जिन 6 खिलाड़ियों को THAR-SUV कार देंगे, उनके नाम हैं शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और वॉशिंगटन सुंदर। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में लिखा, ‘छह युवा खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया (शार्दुल ठाकुर का दूसरा मैच था)। उन्होंने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण सेट किया है कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।’

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘यह उनके (युवा खिलाड़ियों) उदय होने की सच्ची कहानी है। उन्होंने बेहतर करने के लिए मुश्किल हालात पर काबू पाया और युवा पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा दी है। उन्हें यह नई THAR SUV गिफ्ट देने में मुझे काफी खुशी हो रही है। मोहम्मद सिराज, शार्दुल, शुभमन, नटराजन, नवदीप और वॉशिंगटन ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने खुद पर भरोसा दिखाकर इतिहास रच दिया।’

बता दें कि टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-1 से हराया है। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ब्रिसबेन के गाबा में खेला गया था। भारत ने उसे 3 विकेट से जीता था। भारत ने गाबा में पहली बार टेस्ट मैच जीता था। ऑस्ट्रेलिया की गाबा में 32 साल बाद पहली हार थी।

Six young men made their debuts in the recent historic series #INDvAUS (Shardul’s 1 earlier appearance was short-lived due to injury)They’ve made it possible for future generations of youth in India to dream & Explore the Impossible (1/3) pic.twitter.com/XHV7sg5ebr

इन 6 खिलाड़ियों का टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन

खिलाड़ी टेस्ट खेले प्रदर्शन मोहम्मद सिराज 3 13 विकेट शार्दुल ठाकुर 1 07 विकेट टी नटराजन 1 03 विकेट वॉशिंगटन सुंदर 1 04 विकेट नवदीप सैनी 2 04 विकेट शुभमन गिल 3 259 रन

The reason for this gift is to exhort young people to believe in themselves & ‘Take the road less traveled.’ Bravo Mohammed, Shardul, Shubhman,Natarajan,Navdeep & Washington! I now plead with @Mahindra_Auto to get them their THARS on priority. (3/3)

— anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2021