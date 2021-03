भारत ने इंग्लैंड को चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से हराया था। इसमें बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। अक्षर ने चेन्नई में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने तीन मैच में कुल 27 विकेट लिए थे। वे धूप से बचने के लिए पीले रंग का स्टाइलिश चश्मा पहनते हैं। देश के मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा को उनका चश्मा काफी पसंद आया और उन्होंने खुद के लिए मंगवा लिया।

आनंद महिंद्रा ने इसका खुलासा रविवार (14 मार्च) को किया। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे टी20 मैच को देखने के लिए यह चश्मा मंगवाया था। उनका मानना था कि यह चश्मा टीम इंडिया के लिए लकी साबित होगा। संयोग से भारतीय टीम मैच भी जीत गई। उन्होंने ट्वीट किया था, ‘‘मैंने कहा था कि सीरीज जीतने के लिए अक्षर के जैसा चश्मा मंगवाऊंगा। मैंने एक जोड़ी चश्मा खरीदा है। आज के मैच को देखने की तैयारी पूरी है। मुझे पता है कि टीवी देखने के लिए शेड्स वाले चश्मे की जरुरत नहीं है। मेरी पत्नी सोचती है कि मैं दीवाना हूं, लेकिन शायद यह लकी चार्म साबित हो जाए।’’

I said I was going to get myself a pair of ‘Axar’s shades’ to commemorate the series win. Bought a pair (thanks Sporting Tool Relish!) & all set to watch the match tonight. I know, I know; no shades needed to watch TV & wife thinks I’m crazy but maybe it’ll be a good luck charm! pic.twitter.com/SKkE9z3D4N

— anand mahindra (@anandmahindra) March 14, 2021