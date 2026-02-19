अभिषेक शर्मा आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में लंबे समय से शीर्ष पर कायम हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने में उनका बल्लेबाजी ग्राफ गिरा है। साल 2026 की शुरुआत भारतीय बल्लेबाज के लिए विरोधाभासी रही है। अभिषेक शर्मा जनवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक आठ पारियों में पांच बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।

यह आंकड़ा शीर्ष क्रम के किसी भी बल्लेबाज के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, इस दौरान अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 224 से ज्यादा का रहा, जो गेंदबाजों के प्रति उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आंकड़े बताते हैं कि जहां उनका औसत लगभग 28 प्रतिशत गिरा है। वहीं स्ट्राइक रेट करीब 20 प्रतिशत बढ़ा है।

यह बदलाव सिर्फ फॉर्म का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि बल्लेबाजी अप्रोच में बदलाव की कहानी भी कहता है। क्या यह पावरप्ले में ज्यादा जोखिम लेने की रणनीति है? क्या टीम ने उन्हें ‘अटैकिंग रोल’ सौंपा है, जिसमें स्थिरता से ज्यादा प्राथमिकता तेज रनगति को दी जा रही है? अथवा उनकी यह आक्रामकता अब टीम के लिए दोधारी तलवार बनती जा रही है?

साल 2026 के इन शुरुआती आंकड़ों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अभिषेक शर्मा की बढ़ती आक्रामकता टीम की ताकत है या उनकी व्यक्तिगत निरंतरता के लिए कमजोरी?

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रिकॉर्ड

अवधि मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम औसत BF SR 100 50 0 4s 6s ओवरऑल 41 40 2 1297 135 34.13 674 192.43 2 8 6 123 88 डेब्यू से दिसंबर 2025 तक 33 32 1 1115 135 35.96 593 188.02 2 6 1 107 73 जनवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक 08 8 1 182 84 26 81 224.69 0 2 5 16 15

अभिषक शर्मा ने जनवरी 2026 से अब तक आठ मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 26 के औसत और 224.69 के स्ट्राइक रेट से 182 रन बनाए हैं। इस दौरान अभिषेक शर्मा का उच्चतम स्कोर 84 रन रहा, जो 2026 की उनकी पहली टी20 इंटरनेशनल पारी थी। हालांकि, वह पांच बार शून्य पर भी आउट हुए।

अभिषेक शर्मा अब तक 41 में से छह पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं। यदि 2026 से पहले अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने छह जुलाई 2024 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। उस मैच में भी वह बिना खाता खोले आउट हुए थे। मतलब डेब्यू के बाद से वह दिसंबर 2025 तक सिर्फ एक बार ही डक पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद से आठ में से पांच मुकाबलों में खाता नहीं खोल पाए।

जनवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक अभिषेक शर्मा की हर पारी का रिकॉर्ड