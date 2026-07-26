भारत की स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शनिवार (25 जुलाई) को मिस्र की रुकैया सलेम को हराकर विश्व जूनियर स्क्वाश व्यक्तिगत चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं। अनाहत ने खिताब जीतकर टूर्नामेंट में मिस्र के दबदबे को भी खत्म किया। 16 साल बाद कोई खिलाड़ी विजेता बनी है, जो मिस्त्र की नहीं हैं। इससे पहले 2010 में अमेरिका की अमांडा शोबी ने खिताब जीता था।

विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज और टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने महिला फाइनल में रुकैया को सीधे गेमों में 11-3, 11-7, 11-9 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अनाहत ने पिछले साल भी इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल तक पहुंचकर कांस्य पदक जीता था। इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए विश्व जूनियर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

अनाहत की शानदार प्रदर्शन

दिल्ली की इस खिलाड़ी ने फाइनल में जबरदस्त शुरुआत की। पहला गेम 11-3 से जीता। दूसरे गेम में अनाहत ने 11-7 से जीत हासिल की। हालांकि, तीसरे गेम में मिस्र की खिलाड़ी रुकैया सलेम ने अच्छी वापसी। अनाहत एक समय 6-8 से पीछे थीं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दबाव को झेला और जरूरी पॉइंट लेकर गेम 11-9 से जीत लिया और पांचवीं बार में जूनियर टाइटल अपने नाम कर लिया।

अनाहत की निगाहें ओलंपिक पर

16 साल की उम्र ही अनाहत के पास काफी अनुभव है। उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 20 है और उन्होंने कई एशियन गेम्स मेडल जीते हैं। उनका अनुभव तब दिखा जब उन्होंने तीसरे गेम में मिस्र की खिलाड़ी के पलटवार को नाकाम कर दिया। अभी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ग्रेगरी गॉल्टियर से कोचिंग ले रही और भारतीय लेजेंड सौरव घोषाल से मेंटरिंग ले रही अनाहत से 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों की अगुआई करने की उम्मीद है।

अनाहत सिंह हुईं जोशना चिनप्पा के क्लब में शामिल

अनाहत सिंह से पहले भारतीय स्क्वाश की दिग्गज जोशना चिनप्पा ने 2005 में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। पूरी खबर पढ़ें।