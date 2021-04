अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा के फिरकी के जादू के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें मुकाबले में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम के खिलाफ लगातार पांच हार के क्रम को भी तोड़ा। अमित मिश्रा ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए। वह प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए।

दिल्ली के आवेश खान ने भी अमित मिश्रा का अच्छा साथ निभाया। उन्होंने 2 ओवर में 15 रन देकर दो विकेट हासिल किए। ऑफ स्पिनर ललित यादव ने 4 ओवर में 17 रन देकर एक विकेट लिया। ललित यादव ने बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। वह 25 गेंद में 22 रन बनाकर नाबाद रहे। ट्विटर पर दिल्ली-मुंबई के मैच के दौरान और बाद में #Amit Mishra ट्रेंड भी हुआ। सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी तारीफ में ट्वीट और मीम्स शेयर किए।

दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ट्रोल हुए। बुमराह ने दिल्ली के खिलाफ 19वां ओवर फेंका था। इस ओवर में उन्होंने दो नोबॉल फेंकी थी। इस ओवर से पहले उन्होंने 3 ओवर में कुल 15 रन दिए थे, जबकि 19वें ओवर में उन्होंने 10 रन दे डाले। इससे दिल्ली की जीत की राह आसान हो गई।

लोगों को डेथ ओवर्स में बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज से ऐसे खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। शायद इसी कारण वे लोगों के निशाने पर आए।इन मीम्स को देखने के बाद आप निश्चित रूप से अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

Mumbai Indians fans to Bumrah right now#MIvsDC pic.twitter.com/XkKB49q67x — Right Arm Over (@RightArmOver_) April 20, 2021

अमित मिश्रा ने इन बल्लेबाजों का किया शिकार

अमित मिश्रा का पहला शिकार रोहित शर्मा बने। उसी ओवर में अमित ने हार्दिक पंड्या का भी विकेट झटका। छोटा डायनामाइट के नाम से प्रसिद्ध इशान किशन अमित मिश्रा का तीसरा शिकार बने। जयंत यादव ने अमित मिश्रा की गेंद पर कगिसो रबाडा को अपना कैच थमाया।